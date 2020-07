Ringo Starr cumple 80 años y los festeja con un concierto multitudinario por streaming

Richard Starkey llegó a las ocho décadas. El músico, actor, baterista legendario de los Beatles, cumplió este martes de 7 de julio los ochenta años, y como ya se ha hecho costumbre, celebrará el momento con gran recital junto a varios amigos, recital que esta vez y por la pandemia, se emitirá a través de streaming en su cuenta de Youtube.

Ringo's Big Birthday Show es el nombre que Ringo Starr decidió ponerle al festejo, que tendrá al Beatle más simpático de todos liderando un line-up virtual que incluirá la participación, entre otros, de su ex compañero de banda y extenso colaborador Paul McCartney, pero también de Sheryl Crow, Dave Grohl, Joe Walsh, Ben Harper, Willie Nelson, Elvis Costelo y más. La presentación comenzará sobre las 21 horas y la idea detrás del concierto es recaudar fondos para distintas organizaciones, entre ellas Black Lives Matter, The David Lynch Foundation, MusiCares & WaterAid y la fundación creada por el músico y su esposa Barbara.

Ringo, el miembro más veterano de los cuatro de Liverpool y que a pesar de su edad se mantiene activo musicalmente, editó su último trabajo de estudio en octubre de 2019, que se tituló What's My Name. Como se mencionaba al principio, desde hace varios años encabeza shows anuales y multitudinarios para festejar sus aniversarios, en los que participan artistas de todos los rubros. Este año, la pandemia lo obliga a hacerlo puertas adentro, algo que sin embargo no ha minado su característico optimismo.

“Lo celebré en diferentes partes del mundo. El año pasado lo celebramos en Niza, en Francia. Y lo he hecho en Hamburgo. Pero comenzamos en 2008 en Chicago, donde tuve la idea de que me gustaría que todos al mediodía en mi cumpleaños ese año fueran a un recital mío para celebrar la paz y al amor. Y desde ese entonces mi celebración es aún un día para enviar ese mensaje. Por la pandemia en curso, voy a celebrarlo un poco diferente de lo que he hecho en los últimos doce años, que era un momento de paz y amor”, le contó el creador de Octopus's Garden y Don't Pass Me By al medio colombiano El Tiempo.

A lo largo de la jornada fueron varios los músicos y personalidades que lo saudaron por sus ocho décadas, entre ellas su amigo McCartney.