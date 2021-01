Rivera casi duplica el índice de zona roja pero no restringe movilidad y continúa con las mismas medidas

Rivera es el departamento que tiene mayor riesgo epidemiológico del país. Para estar en la zona roja de la escala Harvard se deben superar los 25 casos nuevos por día en los últimos 7 días por 100 habitantes y en Rivera ese índice es de casi el doble: 46,58. A la vez, el departamento del norte es el tercero, en números absolutos, con mayor contagios. Solo está debajo de Montevideo y Canelones, que tienen miles de veces más habitantes.

Por esa razón, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) tuvo una reunión este lunes para analizar si ameritaba tomar nuevas medidas para contener los contagios. Sin embargo, lo que anunció luego el intendente del departamento, Richard Sander, que estuvo acompañado por el coordinador del Cecoed –Gustavo Guedes– y el director de Salud –Carlos Sarries–, careció de nuevas restricciones para contener la expansión del covid-19.

La única novedad la constituyó el mantenimiento del cierre a medianoche de bares, pubs y restaurantes, cuando el presidente Luis Lacalle Pou había anunciado el 5 de enero que la actividad en ese sector podía extenderse dos horas más. Pero el resto de los anuncios fueron continuaciones de medidas ya adoptadas, como la telemedicina en los centros de salud, la prohibición de actividades religiosas y deportivas en espacios cerrados, además de la fiscalización del cumplimiento de los protocolos de higiene en los comercios.

La reunión del Cecoed, en la que participaron autoridades brasileñas de Santana do Livramento y los cuatro legisladores del departamento, fue calificada como "muy buena" por el intendente. En esa instancia, el Sindicato Médico de Rivera propuso a las autoridades que tomaran medidas para restringir la movilidad, como ya lo había anunciado públicamente. Sin embargo, ante los argumentos de Carlos Sarries, director departamental de Salud, acerca de que los contagios se daban en un 80% en los ámbitos familiares, se descartó el cierre de los comercios de la ciudad binacional.

"El origen (de las infecciones) son personas que han venido de Montevideo, Artigas y Brasil, para pasar las fiestas con los familiares", dijo Sander a El Observador. "Si se dijera que el 80% de los contactos son en el comercio, todavía, pero en realidad lo que ocurrió es que la gente se descuidó en las fiestas". Y agregó: "No se justifica cerrar los comercios porque los focos no se están dando ahí. Estaríamos agregando otro problema a la economía local, cuando lo que está pasando es que la gente bajó la guardia".

En la rueda de prensa que tuvo lugar luego del encuentro del ámbito interinstitucional, el intendente fue consultado acerca de esto mismo, y respondió que el cierre de los locales "no compete al Cecoed", pero que además su administración priorizará el repunte de la actividad económica del sector. "En realidad, lo que tenemos que hacer es cuidar el trabajo de la gente y eso lo hacemos con los comercios manteniendo los protocolos. Cada uno tiene que cumplir con el alcohol en gel y tomar temperatura, cosa que en todos los comercios de Rivera en los que he estado estos días se cumple", dijo el jerarca, que añadió: "Los focos no están ahí; están en la familia, (el contagio) es intrafamiliar, por lo que en definitiva vamos a seguir trabajando y recomendando".

En ese sentido, Sander también adelantó que como estrategia complementaria la Intendencia pondrá en marcha una campaña de bien público para concientizar a la población e incentivar a reducir la movilidad, y que será coordinada con las autoridades de Santana do Livramento. Pero el gobernante departamental tampoco dio señales de que eso sea un proyecto urgente, ni que se diferencia en forma particular con lo que ya viene haciendo la Intendencia desde que comenzó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

"Mañana (por este martes) vamos a arrancar a analizar los recursos con los que contamos, y charlar con el resto de las autoridades. Todos estamos haciendo campaña", aseguró, ante la pregunta de si había una fechada fijada.

En diálogo con El Observador, Sander explicó que el cierre a la medianoche de los locales gastronómicos responde a que, según se analizó, es una medida que no tiene mayor impacto económico –hay pocos restaurantes en Rivera y los clientes brasileños "son de comer temprano"– y a que por el contrario la extensión de su actividad propicia la aglomeración de jóvenes en la madrugada.

Los pedidos al gobierno

El otro anuncio que realizó Sander es el envió este martes de una carta al Poder Ejecutivo, con dos solicitudes. La primera es que el departamento sea especialmente tenido en cuenta en el plan de vacunación contra el coronavirus, de modo de comenzar a inmunizar la zona del país donde hay más circulación viral, una vez que lleguen las dosis. El intendente dijo que Rivera debería estar en los primeros lugares de la lista, aunque detrás del personal de la salud, y los actores que el gobierno defina como primordiales. El objetivo de la solicitud es generar en Rivera "una barrera sanitaria" que permita "estar todos mucho más tranquilos".

La carta –que estará firmada por los diputados Marne Osorio (Partido Colorado), Nazmi Camargo (Cabildo Abierto), Virginia Fros (Partido Nacional) y el senador colorado Tabaré Viera, entre otros actores– también planteará al gobierno la necesidad de contar con una mayor cantidad de tests de coronavirus.

"Es algo que hemos hablado con varios médicos, tenemos que aumentar los tests rápidos o antígenos. Llegaron 1.200 el viernes, pero necesitamos más, y el ministro de Salud (Daniel Salinas) dijo que ya van a llegar", sostuvo el intendente.

Los números del lunes