Roballo sobre incidente en Artigas: "Fui empujado y hasta perdí un poco el equilibrio"

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, también dio su versión sobre los empujones recibidos por un grupo de tabacaleros que quisieron manifestarse este lunes en Artigas durante la inauguración de la ruta 30, con una pancarta con reclamos al gobierno. Según Roballo, integrantes del gobierno se vieron “avasallados y empujados” y los manifestantes los hicieron “perder el equilibrio”.

“Yo estaba ahí y estaba a no más de un metro del ministro (del Interior, Eduardo Bonomi) y fui empujado, quizá no de manera ex profeso, pero hasta perdí un poco el equilibro porque se pusieron por debajo. Casi nos hacen perder el equilibrio a varios y estábamos a un metro del ministro”, dijo este miércoles en rueda de prensa durante la inauguración del Polo Tecnológico de Pando.

Roballo sostuvo que las manifestaciones de los tabacaleros tienen “motivaciones” que Presidencia “está mirando”. “Nos llamaron la atención y no queremos que se repitan”, afirmó y agregó: “Como ustedes vieron, había otras organizaciones expresándose con cartelería de diferentes maneras. Incluso atrás del ministro (de Transporte, Víctor) Rossi había una persona con un cartel”.