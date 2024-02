Robert Silva acusó a candidatos del Frente Amplio por el tema María Corina Machado: "No tienen agallas"

El precandidato colorado Robert Silva se encuentra actualmente en el interior del país llevando a cabo su gira denominada "Pueblo a Pueblo", con el objetivo de visitar 90 localidades antes de marzo. Hasta el momento, ha realizado visitas a San Javier, Menafra, Nuevo Berlín, Algorta, Fray Bentos y Young.

Al regresar de Fray Bentos, Silva volvió a abordar la conversación que sostuvo con María Corina Machado, la candidata proscripta en Venezuela. Ante los medios de comunicación, expresó su solidaridad con ella y reafirmó la relevancia de la solidaridad internacional, tanto a nivel estatal como gubernamental. Enfatizó que no se pueden permitir actitudes ambiguas, criticando a los candidatos del Frente Amplio por su supuesta falta de acción al respecto.

“Hay una carta que es la de la OEA que nos obliga a todos los países latinoamericanos a defender fuertemente la Democracia y a exigirla cuando no existe, como no existe en Nicaragua, como no existe en Cuba, y como lamentablemente el régimen de Maduro lo está haciendo. Po eso condenamos lo que hace el régimen de Maduro y condeno la actitud de los candidatos del Frente Amplio que no tienen coraje, que no tienen agallas para defender a una mujer que está siendo injustamente perseguida proscripta por un régimen como está pasando en Venezuela”, remarcó.

Declaración conjunta

Este viernes 9 de febrero, en una declaración conjunta de los partidos políticos de Uruguay ante la inhabilitación política de candidatos venezolanos, se expresó:

Los partidos políticos de Uruguay abajo firmantes, en conjunto, expresaron a traves de un comunicado, su profunda preocupación por la inhabilitación política de candidatos venezolanos.

Fueron invitados todos los partido políticos y próximamente el comunicado será enviado a todos los precandidatos a la Presidencia de la República, con el objetivo de promover un consenso en torno a la defensa de la democracia y los derechos políticos en el ámbito nacional e internacional.

Firmado por: Ope Pasquet, Partido Colorado; senador Guillermo Domenech, Cabildo Abierto; Omar Rodríguez Erraca, Partido Independiente; ⁠diputado Daniel Peña, Partido de la Gente; diputado Eduardo Lust, Partido Constitucional Ambientalista; y Dr. Pablo Iturralde, Partido Nacional.

El BID y la educación en Uruguay

Silva también abordó el informe del BID que posiciona a Uruguay en el segundo lugar en materia educativa. En sus declaraciones, destacó el progreso del país en este ámbito. “Los organismos internacionales independientes nos están diciendo ‘Uruguay va bien’, inició un proceso de transformación educativa que es la base fundamental para iniciar un segundo proceso de transformación, para que haya más empleo, para que haya más trabajo, para que el conocimiento impregne la producción, y en definitiva lleguemos al desarrollo”.

“Aquí la disyuntiva que la gente tiene es, seguir avanzando a la inteligencia artificial o volver a la máquina de escribir, como quiere el Frente Amplio”, sentenció.

El precandidato colorado señaló que el Frente Amplio ha anunciado su intención de derogar la Transformación Educativa, optando por retornar al estado anterior, mientras que él aboga por continuar avanzando.

PIT-CNT: "Una irresponsabilidad"

También expresó su crítica hacia la campaña del PIT-CNT que busca impulsar un plebiscito para derogar la Reforma de la Seguridad Social, calificándola como "un salto al vacío".

"Es una irresponsabilidad por parte del PIT-CNT y del Partido Comunista que promueve a la candidata Carolina Cosse. Es fácil decirle a la gente que es mejor jubilarse a los 60 que a los 65, pero lo que no se les dice es lo que eso implica. El Frente Amplio no menciona que, de aprobarse la reforma que proponen, se afectarán los ahorros de toda una vida de trabajo. ¿Qué sucederá con esos fondos? ¿Se respetarán los aportes realizados? ¿Cómo se manejará el déficit brutal que surgirá, haciendo inviable el sistema de seguridad social? Les diré lo que sucederá, como lo expresó el candidato Orsi: se aumentarán los impuestos. La gente no puede soportar más impuestos, y eso es lo que ocurrirá si el plebiscito del PIT-CNT y del Frente Amplio tiene éxito”.

"Hemos logrado un incremento de 90.000 empleos"

Silva respondió a una pregunta sobre cómo reactivar la economía de Río Negro, considerando el índice de desocupación actual. Explicó: "Cuando asumimos el gobierno, enfrentamos una pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Desde entonces, hemos logrado un incremento de 90.000 empleos. Sin embargo, ¿cuál es nuestro nuevo desafío? Uno que demanda mayor formación y conocimiento. Observamos que los sectores tecnológicos no tienen desempleo; incluso se puede trabajar desde aquí, desde Fray Bentos, sin necesidad de trasladarse a Montevideo. Para lograr esto, es crucial invertir en formación y estar dispuestos a reinventarse. Esta será una de nuestras principales estrategias para fomentar la creación de más empleo y oportunidades. Es fundamental que la población adquiera más conocimientos y habilidades".

"El asunto del puerto representa una luz de esperanza. Después de años de reclamos, el gobierno argentino ha concedido finalmente desde la Comisión Administradora el dragado de 14 metros del Puerto de Montevideo. Además, existe un proyecto presentado para el puerto de Fray Bentos por parte de la OPP, que hace factible su dragado y canalización. Esperamos sinceramente que desde la Comisión Administradora del Río Uruguay podamos alcanzar el acuerdo necesario para hacer realidad estos proyectos. Si lo logramos, toda esta zona del país experimentará un aumento significativo en la producción".

"Este gobierno ha reducido los impuestos, incluyendo el IASS, y ha implementado exoneraciones. Considero que esta es la dirección en la que debemos continuar".

En Young, Robert Silva afirmó que Crece, el movimiento que lidera, “presenta a la ciudadanía un proyecto alternativo para continuar gestionando desde la Coalición de gobierno".