Robert Silva, la polémica por la maestra fallecida a causa del covid-19 y el pedido de disculpas que exigió Ademu

Una maestra de la Escuela N° 173 del barrio Campisteguy de Las Piedras, Canelones, murió el sábado a causa del coronavirus. Su nombre era Silvia Abram Crisman, tenía 53 años y el pasado viernes 28 de mayo fue la última vez que pisó un salón de clases para trabajar. El domingo avisó que el lunes siguiente no iría a la escuela por un malestar de salud y, un día después, quedó internada tras contraer el virus.

El fallecimiento de la maestra dejó una serie de controversias, especialmente en la red social Twitter, primero por el origen de su contagio, y después por si tenía o no la convalidación, la condición que estipula la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para los docentes, que les permite evitar dar clases presenciales si presentan 24 causales de salud y en su lugar, debido a la pandemia, pueden dictarlas de forma virtual. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, afirmó en primera instancia que la maestra sí estaba convalidada y luego se retractó.

A raíz de la noticia, divulgada por otra maestra en Twitter, que expresó sentir "mucha tristeza" al enterarse de su muerte el pasado 12 de junio, Silva también lamentó la pérdida de la docente, pero agregó que no era correcto decir que se había contagiado en la escuela. "No es cierto que la docente se haya contagiado en la escuela ya que estaba convalidada por sus comorbilidades según me informaron", escribió.

Mucha tristeza. Me acabo de enterar q hoy en Las Piedras murió la maestra Silvia Abram Crisman. Trabajaba en la escuela N° 173 de Barrio Campisteguy, dónde se contagió de Covid. 53 años. 2 hijos. pic.twitter.com/1SNcOhsDrp — Rosana Rodríguez (@roxyrm2014) June 12, 2021

Su declaración movió las agujas de la Asociación de Maestros (Ademu) de Canelones, que el mismo domingo cuestionó a Silva por mentir y aseguró que no permitirá que se crea que la docente estaba convalidada, ya que "en ningún momento de esta pandemia" lo estuvo. "No vamos a permitir de ninguna manera que se mienta con un tema tan sensible. (...) Las autoridades deberían preocuparse por estar presentes, dando todo lo necesario para que cada escuela sea un lugar seguro para los cientos de alumnos, maestros y auxiliares".

El comunicado exige unas disculpas públicas de Silva, quien el lunes, durante una recorrida en San José, según consignó La Diaria, precisó que la maestra en realidad no estaba convalidada, como dijo la primera vez que lamentó su muerte, pero no se disculpó.

"Exigimos de manera inmediata las disculpas públicas del presidente de la ANEP, profesor Robert Silva, por su expresión incorrecta en sus redes sociales", sostuvo el texto, acompañado de una captura con el tweet del jerarca.

"Es una triste noticia para el magisterio nacional el fallecimiento de una docente. Es la demostración de la importancia de que hay que estar más unidos que nunca, de honrar la vida en la de una colega que trabajó mucho, que era muy querida. Tenemos información de que la maestra se estaba desempeñando en la escuela, no estaba convalidada como a mí se me había informado en un primer momento, y que, justamente, desde la virtualidad, estaba siguiendo a sus estudiantes. Es una triste noticia, pero en honor a esa docente seguimos adelante, trabajando, sobre todo valorando el esfuerzo”, respondió Silva.