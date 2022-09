Robert Silva se reunió con estudiantes de Formación Docente y les pidió analizar las medidas de ocupación

Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) se reunieron este lunes en la sede del Codicen con estudiantes de Formación Docente para analizar los cambios que propone el gobierno en la reforma educativa.

El encuentro se dio después de semanas de tensión entre los sindicatos de la educación y el gobierno, que llegó a su punto máximo con los incidentes registrados contra el presidente del Codicen, Robert Silva, en el Cerro, a la salida de un encuentro para discutir los cambios en materia educativa que se proponen en la reforma.

A la salida de la reunión, Silva señaló que pidió a los representantes estudiantiles "analizar" a la interna de cada agrupación las "medidas de ocupación" que se llevan adelante en los centros educativos.

"Les dijimos claramente, las ocupaciones vulneran derechos de trabajadores y de otros alumnos", acentuó.

También contó que en la reunión pidió a los representantes "no vandalizar más las fachadas". "Esperemos que exista la reflexión correspondiente", agregó Silva.

Por otra parte, las autoridades de la Anep pidieron a los estudiantes que expliquen cuáles son los argumentos para rechazar la reforma educativa. Según Silva, la respuesta obtenida fue que "debían verlo y analizarlo".

Respecto a reclamos presentados sobre la infraestructura de los centros, el presidente del Codicen aseguró: "Que no se nos pida que en pocos meses solucionemos lo que no se ha atendido en muchos años. El deterioro de algunas instituciones por falta de mantenimiento no viene de marzo de 2020".

Y agregó que la administración está trabajando a un ritmo "muy bueno" para recuperar los edificios.

La voz estudiantil

A la salida de la reunión el vocero de los estudiantes, Lucas Vallasi, catalogó como "un logro" el encuentro, aunque dijo sentir "un poco de decepción" por no haber encontrado "tantas respuestas con propuestas".

"Los estudiantes vinimos con una plataforma clara, la venimos sosteniendo desde el principio. Estamos decididos en el movimiento, en lo que hablados en unidad. Lo bueno es que el dialogo queda abierto", declaró Vallasi.

El estudiante informó que la mesa no tuvo un carácter resolutivo pero, desde su parte, "hay cosas que son más negociables". También apuntó al aplazamiento de la reforma educativa alegando que los plazos no se manejan "coherentemente".

"Hay cosas que se están ignorando con respecto a trabajos de docentes y estudiantes que vienen de antes", señaló.

Además, el gremio solicitó que les sea entregado un acta con las resoluciones "para que no haya ambigüedades".