Roberto Moar sufrió un accidente y terminó con fractura expuesta de codo: ¿qué le pasó?

El periodista deportivo Roberto Moar sufrió un accidente durante los últimos días que implicó que fuera intervenido quirúrgicamente.

El integrante de Subrayado, Punto Penal y la Sport 890 publicó una foto en sus redes en donde se lo ve ingresado en una de las habitaciones del sanatorio Americano, con un cabestrillo en su brazo izquierdo.

Según publicó TV Show, el accidente de Moar se produjo el último sábado, cuando cayó mientras caminaba junto a su hijo. La caída le produjo una fractura expuesta en el codo izquierdo.

"A veces toca frenar cuando no lo teníamos en los planes. Aplica a lo que me ocurrió. Una fractura de codo expuesta me obligó a una intervención quirúrgica. Gracias al Dr. Horacio Laborda que se encargó de la operación y a todo el equipo del Sanatorio Americano", escribió el periodista en la publicación donde anunció su accidente.

Dado que Moar se recupera favorablemente, es posible que su ausencia en los programas de los que forma parte no se prolongue demasiado en el tiempo y en algún días ya esté nuevamente activo.