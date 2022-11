Robo millonario en la refinería de Ancap en La Teja: la Policía investiga si fue un hurto entregado

El jefe de policía de Montevideo, Mario D'Elía, se refirió al robo de $3,5 millones de la refinería que Ancap tiene en La Teja por parte de dos personas que llevaban "ropas oscuras, similares a la de los funcionarios" de la planta. El jefe de la Zona 4 fue enviado "especialmente al lugar", con la intención de que identifique elementos que les "permitan rápidamente realizar alguna detención", dijo D'Elía.

"En este momento estamos en pleno proceso de investigación. Lo que hasta ahora se conoce es que dos personas –que no están identificadas aún– ingresaron por un lugar que aparentemente no tenía vigilancia o tenía una vigilancia menor; eso se está investigando. Ingresaron a un edificio, no el principal, e hicieron una rapiña, llevando de una caja fuerte la suma de dinero", explicó en rueda de prensa.

D'Elía indicó que se investiga si había cámaras, si estaban funcionando y "qué otros tipos de medidas de seguridad había en la zona". Buscan además cámaras de predios cercanos.

Una trabajador de la tesorería de la planta fue golpeada con un culetazo y le aplicaron una sustancia química para dormirla. "Eso también se tiene que investigar", dijo el jefe de policía. Policía Científica ya está trabajando en el lugar, junto al área de investigaciones de Zona 4. El jefe de la zona fue enviado "especialmente al lugar", con la intención de que identifique elementos que les "permitan rápidamente efectuar alguna detención".

Leonardo Carreño

El jefe de policía de Montevideo, Mario D'Elía

Sobre una posible complicidad de alguien dentro de la planta, D'Elía dijo que es "parte de la hipótesis de trabajo", pero que "hay que evaluar bien cada uno de los elementos que estamos ahora obteniendo".

Por otro lado, consultarán a Ancap sobre la cantidad de dinero que había en el lugar: si suele estar, para qué se utilizada, por qué estaba allí.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo que los delincuentes "pudieron tener acceso a la caja fuerte de la tesorería y robaron un monto cercano a los $3 millones, de los $5 millones que están ahí siempre para el manejo de efectivo con los proveedores".

“Generalmente hay plata sí para el manejo de compras de apuro que tenga que hacer la refinería. Esos fondos fijos se venían reduciendo en todas las dependencias de Ancap, y este es el último que quedaba”, afirmó a Telemundo.