Robó un chocolate, fue detenida en puerta del shopping, y jefe policial respaldó su arresto

La detención de una mujer que había sido denunciada este miércoles por robar un chocolate en un local de Punta Carretas Shopping generó polémica por la forma en que fue arrestada.

Un video que publicó la periodista María Eugenia García y replicado por diferentes usuarios en redes sociales mostró el momento en que un policía tomó de la pierna a la mujer, ya detenida y esposada por otras dos funcionarias, e intentó llevarla en el aire hasta un patrullero.

En medio del procedimiento, un hombre trató de interceptar a uno de los agentes y se generó un enfrentamiento entre ambos, con empujones y golpes de puño.

Si bien usuarios de redes sociales señalaron que se trataría de una situación de abuso policial, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, respaldó este jueves el accionar de los policías. "En muchas ocasiones no se deja trabajar a la Policía. Resulta que cuando no agarramos a los delincuentes es porque no los agarramos y cuando los agarramos es porque el procedimiento tiene sus cuestionamientos", expresó en rueda de prensa.

Larrañaga dijo que el ministerio va a "denunciar" a "todos aquellos que obstaculicen procedimientos policiales", como entendió que hizo el hombre que impidió el paso del policía que llevaba agarrada de una pierna.

"Nadie se puede interponer en un operativo policial y obstaculizarlo, eso no es aceptable, porque por algo se estaba llevando a una persona que tiene múltiples indagatorias policiales", aseguró.

La fiscal del caso, Ana Vallverdú, confirmó a El Observador que la mujer había robado un chocolate que valía $ 180, y quedó en libertad en la noche del miércoles porque "el hecho era muy menor". Sin embargo, la indagatoria continuará porque hubo "resistencia al arresto", según la información primaria con la que cuenta la fiscal.

La ley de urgente consideración incluyó en el Código Penal el delito de resistencia al arresto, que puede ser castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión. El artículo cuatro de la ley agrega que también será castigado con la misma pena "el que intentara impedir la detención de otra persona, oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad, o facilitara su fuga" y si en la resistencia al arresto se agrede o atenta contra la policía, la pena será de seis meses de a cuatro años de prisión.

El jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruíz, afirmó que "el procedimiento fue hecho dentro de todos los marcos legales que existen".

"La Policía actuó muy rápidamente porque esa persona venía siendo seguida por civiles que fueron víctimas dentro del shopping, y bueno, un policía que estaba saliendo de un 222 vio la situación, actuó inmediatamente y en cuestión de minutos aparecieron dos funcionarios policiales. El desacato de ella fue tremendo. Después se metió una tercera persona en un hecho que era muy claro que no había agresión por parte de la Policía sino que la intención era proceder con ella a la comisaría a efectos de aclarar la denuncia", expresó Ruiz.

Registro personal

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, se refirió al hecho en su cuenta de Twitter. "Una detención de alguien en desacato, ciudadanos interfiriendo con el procedimiento, increpando a los funcionarios y no dejando llevar a cabo su rol como auxiliares de la Justicia. ¿Qué se hace? ¿Se libera a la detenida por orden de la gente o se procede y la Justicia dispondrá?", se preguntó.

En redes sociales también cuestionaron que haya sido un hombre el policía que levantó a la mujer de la pierna para llevarla al patrullero. La abogada de Sifpom, Flavia Nardone, explicó a El Observador que la Ley de Urgente Consideración modificó el artículo 44 de la ley de procedimiento policial que establece el alcance de los registros personales.

La ley que entró en vigencia establece que el registro personal se realizará por personas el mismo sexo "siempre que sea posible". La redacción anterior indicaba que el registro debía realizarse "exclusivamente por personal policial del mismo sexo de la persona".