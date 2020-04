Rolling Stones, Taylor Swift y otros en un megaconcierto virtual por pandemia

Decenas de estrellas, como Taylor Swift, Paul McCartney y los Rolling Stones, entretuvieron este sábado a fanáticos en todo el mundo con un espectáculo digital en homenaje a los trabajadores sanitarios que luchan contra el nuevo coronavirus, que confina en sus hogares a miles de millones de personas.

Jennifer Lopez, Lizzo, Stevie Wonder, Elton John y Maluma también se unieron a este concierto por internet, impulsado por la cantante Lady Gaga y respaldado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes de abrir el megaconcierto de dos horas, titulado One World: Together At Home (Un Mundo: Juntos en Casa), Lady Gaga, que colabora desde hace semanas con Global Citizen y la OMS para recaudar dinero en el combate contra la covid-19, dijo que estaba rezando por el personal sanitario y también "pensando en todos los que están en sus casas, pensando sobre cuándo se acabara todo esto".

Luego cantó "Smile" de Nat King Cole.

Stevie Wonder, que cumple 70 años en mayo, tocó, sentado en su piano en su casa, Lean On Me de Bill Withers antes de continuar con su propia Love's In Need Of Love Today.

Mick Jagger, imbatible a los 76 años, apareció cantando el clásico You Can't Always Get What You Want junto a los demás integrantes de los Stones, cada uno tocando desde sus respectivas casas.

Taylor Swift también optó por el piano para una sobria presentación de Soon You'll Get Better.

Grito movilizador

Global Citizen presentó el evento -transmitido en los principales canales de la televisión estadounidense y presentado por tres de sus figuras: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert- no como una colecta sino como un momento de unión a través de la canción.

También buscaba generar "un grito movilizador" para colaborar con los trabajadores sanitarios, en un momento en el que la pandemia mantiene a unos 4.500 millones de personas confinadas en casa.

Antes del show, la organización instó a filántropos y gobierno a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, asegurando haber recaudado ya 35 millones de dólares para organizaciones locales y el fondo de respuesta solidaria ante la covid-19 del organismo mundial de salud.

En un espectáculo de rango internacional que incluyó también artistas de India y Nigeria, el colombiano Maluma inyectó el reguetón con Carnaval.

Además de las presentaciones -McCartney tocó Lady Madonna- el evento resaltó los esfuerzos en todo el mundo de personal médico pero también repartidores de comida o desinfectantes, en la primera línea en la lucha contra el coronavirus, que ha causado más de 157.000 muertos en todo el planeta.

"Esta noche, a través del lenguaje internacional de la música, saludamos la valentía y el sacrificio de los héroes de la salud", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un video difundido durante la transmisión.

El concierto acabó con una armonía de voces con Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli y John Legend cantando el hit de 1999 de Dion y Bocelli The Prayer, acompañados por el celebrado pianista Lang Lang.

Servir a la humanidad

El espectáculo principal estuvo precedido por seis horas de presentaciones transmitidas por internet de estrellas de todo el mundo, incluyendo Jennifer Hudson, Matthew McConaughey, Luis Fonsi y Kesha.

El exfutbolista inglés David Beckham habló por videoconferencia con jóvenes deportistas y los animó a perfeccionar su técnica en casa, a la espera de que regresen las competiciones deportivas suspendidas por el coronavirus.

El grupo The Killers cantó una versión acústica de su éxito Mr. Brightside.

Y la actriz Sarah Jessica Parker se dirigió a los trabajadores sanitarios que trabajan en el hospital Elmhurst de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia en Estados Unidos.

