Romina Celeste se aleja de la militancia en el Partido Nacional "por unos meses"

La militante trans del Partido Nacional (PN), Romina Celeste Papasso, se toma "un descanso" de la militancia política "solo por unos meses", así lo comunicó en un video difundido en sus redes sociales. La joven fue la primer denunciante del caso Penadés.

El ex senador —también del PN— Gustavo Penadés fue imputado por varios delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Papasso denunció públicamente que Penadés había abusado de ella cuando era menor de edad y todavía no había iniciado su transición de género.

"No es un día fácil para mí, voy a comunicar algo que vengo procesando hace días", dijo la joven en un video que compartió en distintas plataformas para anunciar su alejamiento circunstancial de la política.

"Me he llevado muchas desilusiones durante todos este proceso de siete meses", dijo la nacionalista sobre el juicio por el cual el ex senador finalmente fue imputado por 22 delitos sexuales.

La joven denunció que durante el proceso del juicio no tuvo el apoyo de los dirigentes de su colectividad política. "Nadie me llamó para decirme 'lamento lo que has vivido y lo que has pasado'", y apuntó directamente contra "los encargados de manejar el PN".

"Ninguno (de ellos) se comunicó conmigo para manifestar su apoyo", comentó.

Papasso dejará "por unos meses" la militancia política, pero se dedicará a la militancia social. "Hay Romina Celeste para rato, pero ahora militancia social, con la gente y ser la voz de los que más necesitan", cerró.

Recientemente Papasso denunció al fiscal Raúl Iglesias y por lo tanto solicitó que deje la causa donde investiga a la militante, y prevé imputarla, por presuntamente haber creado un chat falso entre una víctima de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín –que funcionaba como nexo entre los menores y el exsenador nacionalista–.