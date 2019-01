Rosario Castillo sobre su historia de abuso: “No nos guardamos más nada”

Previo a su regreso televisivo, la comunicadora uruguaya Rosario Castillo fue invitada en diciembre de 2018 a Algo que decir –programa de Teledoce que conducen Cecilia Bonino y Pablo Fabregat–. Allí decidió contar una experiencia personal de abuso que sufrió de niña. La expresentadora de la última edición de Subrayado volvió a hablar del tema en la edición de este jueves de la revista Galería.

Castillo contó que un tío (pareja de su tía biológica) abusó de ella cuando tenía 8 años. La comunicadora recordó que al no poder decir "están abusando de mí" lo que hizo, en aquel momento, fue decirle a su tía y abuela la siguiente frase: “Me está pasando una cosa así y no me gusta”.

“Han pasado muchos años, y esa imagen no me la puedo olvidar”, dijo Castillo a Galería que lamenta que ese recuerdo aún siga vivo en su retina.

A su vez, la actual integrante de Desayunos Informales y figura que integra Todos contra mí (ambos programas de Teledoce) manifestó: "Ahora me siento una igual ante estas otras mujeres, pero hay que tener un freno. No todos son iguales, no todos son abusos, no todas son violaciones y no todos los hombres están en contra de las mujeres”.

“Creí que me iba a ir de este mundo sin poder tener la posibilidad de contar y, en todo caso, de ayudar a alguien más para que no le pase lo mismo”, expresó la periodista en el programa Tarde o Temprano, donde también habló del tema. Allí contó que tras su liberación en cámaras, enseguida recibió comentarios de personas que le contaban que les había pasado algo igual. En la entrevista de esta semana, Castillo motivó a hablar “fuerte y claro” y concluyó: “No nos guardamos más nada”.