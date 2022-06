Rusia advierte a Lituania por el bloqueo de su base naval de Kaliningrado

El viernes pasado, la empresa estatal de ferrocarriles de Lituania, LTG, anunció que impedirá el tránsito hacia el enclave ruso de Kaliningrado de los bienes sancionados por la Unión Europea que provengan de Rusia, incluyendo materiales de construcción, metales y combustibles.

Las respuesta rusa no se hizo esperar y primero el gobernador de ese enclave en el Mar Báltico y luego el propio Kremlin advirtieron que esa decisión “hostil” tendrá “graves consecuencias” en el corto plazo.

El duelo abre un foco de tensión adicional en el norte de Europa que se suma a la guerra en Ucrania, ya que Lituania –un ex estado soviético—integra la OTAN y como tal sería defendida por el bloque militar que lidera Estados Unidos.

Se trata de un territorio estratégico y dislocado en la actualidad de Rusia, pero que estaba unido en tiempos de la Unión Soviética cuando Lituania la integraba. Anexada al URSS 1945 tras la victoria contra la Alemania nazi, allí vive alrededor de un millón rusos. Su importancia radica en que es la base de la Flota Rusa del Mar Báltico en un a sector que no se hiela en todo el año, por lo que era considerada como un “submarino flotante”.

La importancia estratégica de este enclave crecerá en caso de que Finlandia y Suecia terminen uniéndose a la OTAN, pues para entonces los miembros de esa alianza tendrán más de 7.000 km de costa frente al mar Báltico y Moscú solamente unos 200, los correspondientes a Kaliningrado.

El gobernador ruso de Kaliningrado advirtió que casi la mitad de las importaciones de ese territorio se verán afectadas, lo que provocará el desabastecimiento de la base naval donde está la flota rusa del Mar Báltico.

La portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, calificó de "inadmisible" la decisión de Lituania. "Habrá consecuencias", afirmó, de acuerdo con la agencia rusa Tass.

La respaldó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, que realizó el martes una visita a Kaliningrado. "Sin duda, Rusia reaccionará ante semejantes acciones hostiles", dijo y advirtió que Moscú adoptará "medidas apropiadas” de respuesta sin especificar cuáles serán.

El funcionario ruso acusó a Occidente de haber instigado el bloqueo aplicado por Lituania y sostuvo que “las consecuencias tendrán un grave impacto negativo sobre la población de Lituania". También el embajador de la Unión Europea en Moscú fue citado por Cancillería rusa.

La prohibición de tránsito de bienes rusos a través de Lituania fue anunciada la semana pasada por el canciller lituano Gabrielius Landsbergis. "Esto no es Lituania haciendo nada. Son las sanciones europeas que empezaron a aplicarse desde el 17 de junio… esto se hizo en consulta con la Comisión Europea y bajo las directivas de la Comisión Europea", señaló.

Como miembro de la OTAN, Lituania está protegida por la cláusula de defensa mutua que obliga a todos los socios de esa alianza a socorrer a cualquiera de ellos que sea objeto de una agresión.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también negó que se trate de un "bloqueo", ya que sólo se limita a los productos sancionados. Pero, aunque no afectan a pasajeros y productos no sancionados, incluye a los combustibles que llegan desde Rusia. Según Borrell, el tránsito terrestre entre Kaliningrado y otras partes de Rusia "no ha sido prohibido ni detenido".

Este enclave ruso en el mar Báltico también recibe mercancías y provisiones directamente por vía marítima desde otras partes de Rusia, con las que no comparte fronteras terrestres.