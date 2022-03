Rusia y Ucrania: las fuerzas rusas amplían su ofensiva en el oeste y atacan una base militar cerca de la frontera con Polonia

El IPSC (por sus siglas en inglés) está ubicado en el distrito de Yavoriv, ​​unos 30 km al noroeste de Lviv, y es un campo de entrenamiento militar.

Según la información proporcionada por el gobernadorde la región de Lviv, Maksym Kozytsky, nueve personas murieron y 57 resultaron heridas en el ataque.

Según los reportes, se vieron grandes columnas de humo saliendo del área.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8