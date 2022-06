Rodolfo Saldain: "Es inexorable subir la edad jubilatoria" en la nueva reforma

La reforma del sistema previsional uruguayo deberá, en líneas generales, mantener la cobertura y los niveles de adecuación y suficiencia. A su vez, mejorar la sustentabilidad y la equidad intrageneracional. Además, el aumento de la edad jubilatoria es “inexorable”, aseguró Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

El experto, quien encabezó la CESS – que presentó al Poder Ejecutivo recomendaciones para la la reforma del sistema jubilatorio el pasado 12 de noviembre – conversó con el economista Javier De Haedo en el podcast Nominal del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Al ser consultado por la primera reforma jubilatoria —que se llevó adelante en el segundo período de gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000)— Saldain recordó que “estuvo empantanada entre dos fuerzas en sentido opuesto”. En esa línea, señaló, por un lado, al exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori (2005-2010 y 2015-2020), y por otro al expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) en el período 2005-2015 y exministro de Trabajo y Seguridad Social (2015-2020), Ernesto Murro, que también integró la CESS.

“Fue un tironeo permanente. El sistema padeció ese tironeo porque no es posible hacer una reforma de esta envergadura y no estar monitoreándola de manera permanente. Las circunstancias llevaron a que la reforma fue administrada la mayor parte del tiempo por quien no la quería”, explicó.

Leonardo Carreño

Rodolfo Saldain junto a Ernesto Murro, exministro de Trabajo y quien también integró la CESS

Dicho esto, Saldain respondió sobre cuáles deben ser los atributos de la nueva reforma y dijo que su calidad se mide en “nivel de cobertura, nivel de adecuación, nivel de suficiencia de sus beneficios, de sustentabilidad y de la equidad entre las generaciones llamadas a soportarla”.

“La cobertura de nuestro sistema es muy buena. Uruguay tiene, en materia de Población Económicamente Activa (PEA) cubierta por la seguridad social, los mejores niveles de América Latina”, dijo el experto. En ese sentido, sostuvo que la reforma “no debe afectar eso· y por eso “uno de los problemas” está en aumentar la cantidad de años mínimos de trabajo que se le exigen a las personas “para tener algún derecho”.

“Tenemos medido que la densidad de aportación promedio es del orden de un 66%. Es decir que de cada tres años que la persona puede aportar, aporta dos. Si vamos a una exigencia muy alta en materia de años mínimos para que la gente aporte va a quedar gente afuera y eso no puede ocurrir”, apuntó.

En lo que refiere a adecuación de beneficios, Saldain sostuvo que “la jubilación siempre es poca” pero que existen formas de “objetivizar” eso. “La incidencia de pobreza entre los mayores es la menor —2% aproximadamente – y la otra es qué porcentaje del salario asegurado se sustituye con la jubilación, la tasa de reemplazo. Si nosotros eso lo miramos en la comparación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estamos levemente por encima de la media, con lo cual creo que no estamos nada mal”, consideró.

“Uno de los problemas de Chile es que tiene 60% de tasa de reemplazo contra el 30% de Uruguay y eso llevó a mucha gente a la Alameda. Realmente creo que Uruguay ahí tiene una ventaja y esto debe mantenerse”, ejemplificó.

¿Qué significa esto en términos del diseño? Según Saldain, esto implica que “aquellos sectores de trabajadores de menores ingresos tienen que tener un tratamiento particular, tiene que tener el esfuerzo de configurar la causal, tener sus 30 años de aporte y tener la edad mínima que corresponda” pero “si aún así no llegan a un nivel mínimo de beneficio, tiene que haber un plus”.

Ese plus está previsto a partir de lo que Saldain y el equipo de expertos que conformaron la CESS llamaron Pilar 0 o suplemento solidario. Esto tiene, según el presidente de la CESS, “un diseño muy diferente al de la jubilación mínima” ya que el de la jubilación mínima “es indiferente del esfuerzo contributivo de la persona”.

“En este diseño que estamos pensando no porque hay un valor base de referencia de $ 14 mil, por ejemplo, pero la persona generó derecho. Ese derecho que generó la persona quiere decir que hoy es lo mismo si aportó por $15 mil, $ 20 mil o $ 30 mil ya que va a permitirle recibir una parte, un plus, pero que está asociado a su esfuerzo”, explicó Saldain.

El experto también señaló que muchas veces personas que van a la pensión a la vejez aportaron entre ocho y nueve años en la historia laboral y que esa es una inserción que “hoy no les sirve para nada”. “La idea es que eso (el Pilar 0) también le mejore en una proporción la cuantía de ese beneficio. Es decir, el desafío de mantener un adecuada sustentabilidad pasa porque para los sectores de menor ingreso haya un subsidio explícito que esté asociado a la totalidad de sus ingresos”, agregó.

Leonardo Carreño

Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS)

Aumento en la edad de retiro

Para Saldain el “gran debe” está en la sustentabilidad del sistema y cómo atacarla “manteniendo adecuación y cobertura”. Para eso, consideró que es “inexorable” subir la edad jubilatoria mínima o “ir a una edad normal jubilatoria del orden de los 65 años de una manera muy gradual, para ambos sexos y para todos los sectores de actividad”.

De todas formas aclaró que se debe contemplar el retiro anticipado de sectores particulares que lo justifiquen como la construcción, peones rurales, policías y personal militar combatiente o de comando.

“Esto no es simpático. Yo lo vengo diciendo desde el primer día porque creo que hay que decirlo desde el primer día. Todos los estudios de opinión pública muestran constantemente que, primero, hay aproximadamente una cuarta parte de la población que entiende que ya es 65 años la edad jubilatoria y a medida que uno va profundizando en las características del diseño se van debilitando las resistencias.”

El aumento en la edad jubilatoria tiene que ver con “el tamaño y el peso de la mochila sobre las generaciones de trabajadores” pero “no futuras sino sobre los que ya están trabajando, jóvenes que están incorporando ahora y se van a estar incorporando en los próximos años”.

Defensa de las AFAP

Saldain se definió como un “defensor a ultranza” del sistema mixto y del “componente de ahorro individual obligatorio que el Uruguay ha confiado a las AFAP” y que “han hecho muy bien su trabajo”.

El experto reconoció que las AFAP en determinado momento tuvieron comisiones por encima de lo razonable y con rentabilidad sobre los activos bastante elevada.

“Eso hoy varió sustancialmente arrastrados a la baja por República AFAP. Hoy de cada $ 100 que aporta un trabajador en República AFAP, la comisión es 4,3% y es 6% y fracción en las privadas y unos $ 14 se los lleva el Banco de Seguros del Estado (BSE) con el seguro de invalidez y muerte en actividad, que es un número realmente muy importante”, alertó.

Leonardo Carreño

República AFAP

Por otro lado, sostuvo que las comisiones mayores que durante un tiempo tuvieron las AFAP fueron “en un contexto de un negocio permanentemente amenazado por razones políticas, sin estabilidad, sin confianza en qué iba a estar ocurriendo y si el negocio iba a ser seguir en marcha en cinco o diez años”. Y agregó: “Eso para cualquier accionista es una tentación de maximizar el beneficio cuando puede y es una consecuencia de ese tironeo político (entre Astori y Murro)”.

Al ser consultado sobre si ve posible que la reforma del sistema previsional pueda ser aprobada en este período de gobierno, Saldain dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “va a jugar todo lo necesario para tratar de hacerlo en este período”. A su vez, apuntó que el mandatario lo ha “sorprendido” y que está “convencido de que lo va a hacer” ya que “viene trabajando con una metodología muy adecuada a ese objetivo”.