"Sale el viernes, ponete pillo": el detrás de la incautación de 400 kg de cocaína que entró en avioneta

A la fiscalía le llegó información anónima de que al entraría al país un cargamento de cocaína en una avioneta y que, para depositarlo, utilizarían un campo en Tacuarembó ubicado entre San Gregorio de Polanco y la localidad de Bonilla. Un peón de campo que vio que, el viernes por la mañana, una avioneta a baja altura tiraba unos paquetes que fueron levantados por una camioneta gris y un camión blanco con una lona roja en la caja. Con esos datos, la fiscalía logró frustrar la llegada a destino de 444 kilos de droga y detuvo a tres personas.

Un equipo policial interceptó al camión en la ruta 59 y encontró, entre cortes de leña, 14 paquetes que contenían cocaína. A las 11:15, por la misma ruta, detuvieron a la camioneta de color gris en donde también había un handy, un par de guantes y un dispositivo GPS (cuyo trayecto recorrido mostraba el campo como origen), según consta en el registro de la audiencia de formalización a la que accedió El Observador.

Cuando detuvieron a uno de los dos conductores, la policía no le dio el motivo. "Me dijeron que era control normal. Pregunté si pasaba algo y me dijeron 'no, control normal'", contó en la audiencia. El motivo era su vínculo con una incautación de 500 kilos de droga que fue lanzada sobre una pista clandestina que se señalizó con nailons para que se viera desde el aire.

El último en ser detenido fue un joven de 20 años, que tenía estacionado su auto frente a la portera del campo en donde tiraron la droga y no pudo huir porque su vehículo tuvo un desperfecto mecánico y estaba esperando al auxilio. Ya había sido indagado por otra operación en la que no se habían podido reunir pruebas en su contra.

Esta vez, su celular dio más pistas. A través de la aplicación Signal, interactuaba con un hombre agendado como Pablo, que le había dicho: "Sale el viernes, ponete pillo", refiriéndose al cargamento. Además, tenía agendado a alguien como "Pato", que resultó ser otro de los detenidos. Sin embargo, el hombre dijo que ese celular no era de él, sino que se lo tiraron para adentro de su auto.

El conductor del auto reconoció su participación en la maniobra y aceptó un proceso abreviado por el que estará preso siete meses y cumplirá una pena de otros nueve en régimen de libertad a prueba. En audiencia debió rectificar el domicilio que había dado porque cuando la fiscalía intentó corroborarlo se dieron cuenta de que era falso.

Sostuvo que colaboró abriéndole la portera del campo a otro hombre (luego detenido) y le señaló el lugar de la pista que estaba marcada con nailon. Afirmó que salió caminando y cerró la portera.

Los otros dos imputados admitieron haber trasladado la droga a cambio de dinero, pero el conductor del camión se excusó en que debió hacerlo para pagar una deuda de US$ 26 mil que tenía.

Tras la audiencia en el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno de Montevideo, los conductores de los dos vehículos que trasladaban la droga, de 36 y 24 años, fueron imputados por el plazo de 120 días y se les tipificó "un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de transporte".