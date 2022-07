Salinas aseguró sin confidencialidad en los contratos "no había vacunas" contra el covid-19

El ministro de Salud, Daniel Salinas, indicó que la confidencialidad de los contratos firmados entre el gobierno y los laboratorios que le vendieron las vacunas contra el coronavirus "era una condición que no entraba en la discusión", luego de la revocación de la suspensión de la vacunación a menores de 13 años. "Era confidencialidad sí, vacunas sí; confidencialidad no, no había vacunas", dijo el ministro en entrevista con Informativo Sarandí.

Con esto el jerarca intentó responder al reclamo del abogado Maximiliano Dentone, que presentó el recurso de amparo que suspendió la campaña de vacunación a los menores por 19 días, y a las críticas del juez Alejandro Recarey, ambos en contra de la confidencialidad de los contratos. El fallo a favor de Recarey al recurso fue revocado por el Tribunal de Apelaciones este martes. Leé también ¿Qué dijo el Tribunal de Apelaciones sobre que el gobierno publique contratos de las vacunas? Salinas remarcó que "el gobierno tuvo un excelente equipo de abogados que asesoraron en la materia", y recordó que existía una "gran dificultad" para que los laboratorios atendieran la situación de un "país chico". Salinas explicó que ese argumento se pudo dar vuelta, porque las empresas que brindaron su servicio a Uruguay "con pocas vacunas pueden decir que están presentes en el país". Sobre los costos de las inyecciones, Salinas enfatizó que "la vida humana" y "poner de pie al país con la vacunación no tiene precio". La información El ministro también respondió a las críticas de falta de información sobre los efectos de la vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), y dijo que hay estudios disponibles en la página de la cartera. "Repiten como un sonsonete que la información no está, ¡está!", ironizó. En lo que respecta al público cuya vacunación contra el covid fue suspendida, Salinas detalló que "hasta los 15 años no hemos tenido ningún afecto adverso atribuible grave (por vacunarse), que haya implicado secuelas en esos niños, pero sí por coronavirus". Según el jerarca, 150 menores de edad estuvieron internados en CTI por complicaciones derivadas del coronavirus desde el comienzo de la pandemia en 2020. Incluso afirmó que el día que la vacunación fue suspendida "había cinco niños no vacunados en CTI". Leé también "La verdad material de los hechos es irrevocable", dijo Recarey tras revocación de su fallo El secretario de Estado también marcó que al comienzo de la vacunación a menores se realizó una "encuesta telefónica" a las familias de las personas inoculadas para conocer posibles efectos adversos. Según Salinas, tanto en esta franja como en los adultos "en todos los países hubo más denuncias espontaneas", reacciones relacionadas a un dolor o una reacción alérgica leve, "en los primeros tres meses". No obstante, el ministro remarcó que lo esencial es cuidar "la salud pública": "De pronto algún caso puede haber tenido un caso con secuela, o podría, un caso en un millón. Eso no significa que no sea obligación del MSP cumplir con un plan de vacunación". Leé también Apelaciones vs Recarey: cinco puntos que el tribunal le criticó al juez que suspendió vacunación Otra crítica vertida por el abogado Dentone radica en la falta de aprobación de las vacunas contra el virus, que tienen un certificado de emergencia en varios países. Salinas aseguró que ya son "cientos de miles" los estudios realizados sobre las vacunas, que van "afirmando el camino de los estudios iniciales". "La vacuna de adultos ya tiene uso regular. Va a pasar lo mismo con la pediátrica", añadió. Salinas quiere cerrar su Twitter El ministro adelantó que pretende cerrar su cuenta privada de Twitter, en la que es un participante activo. Salinas indicó que ve a la red social como una "caja de resonancia" que da "inmediatez" a sus publicaciones, enfocadas a los logros del MSP y el gobierno, pero también a opiniones personales y en algunas ocasiones a su actividad partidaria en Cabildo Abierto. "Es un servicio a la comunidad, así lo tomo", dijo el jerarca, y expresó que cuando deje de cumplir su "función pública" la cuenta "va a desaparecer".