Sanguinetti: “El voto a Cabildo Abierto es un voto inútil, es un voto perdido"

El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo en una reunión en Casa de Galicia a dirigentes batllistas de todo el país que “el voto a Cabildo Abierto, es un voto inútil, es un voto perdido, porque alguien que se presenta a la elección nacional y asegura que no va a integrar el gobierno, le está dando un mensaje a la gente. Nosotros estamos para contribuir y construir un gobierno y Manini Ríos manifiesta que se va a quedar al margen. Él va a un camino de marginación que él mismo decide”.

“No va a hacer acuerdos, en otras palabras él renuncia al mecanismo para ayudar a la gente”, señaló el líder de Batlistas y agregó que Manini Ríos “está renunciando al diálogo y eso creo que es malo para él y malo para el sistema”.

El candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo en varias ocasiones que no incluiría Cabildo Abierto y al Partido de la Gente en un acuerdo previo a elecciones, ya que no tienen representación parlamentaria, y que recién exploraría un acuerdo con ellos una vez definido su peso político. Además, los criticó por ser "partidos unipersonales" y dijo que "mañana, si Cabildo Abierto pierde a su líder y el Partido de la Gente pierde a su líder, se terminó, no existen más”.

Tras esto, Sanguinetti le pidió a Talvi no dejar afuera a Manini Ríos de un posible acuerdo opositor. Sobre las ideas de Manini Ríos, Sanguinetti había escrito para una columna del diario El País que “es verdad que el general Manini ha formulado algunas declaraciones particularmente polémicas en el terreno de los principios, pero para eso -justamente- está el diálogo, que permite esclarecer”.

Por su parte, Manini Rios aseguró en otras instancias que Cabildo Abierto conquistaría el voto de “muchos” colorados, blancos y frenteamplistas.