Sanguinetti: "Hay gente" del Frente Amplio en una situación que "linda lo ridículo, lo patético y lo doloroso"

"Desde el lado del mundo del delito no hay duda de que han largado la línea, coordinada o espontáneamente, de que la policía baje los brazos. Algo parecido pasó en Chile con los carabineros, que asaltaron 170 comisarías para que bajaran los brazos. Acá está pasando algo parecido, no digo igual, pero parecido", afirmó el senador colorado Julio María Sanguinetti.

Entrevistado por radio Montecarlo este martes, el dos veces presidente catalogó como "alarmantes" los cuestionamientos que dirigentes del Frente Amplio han hecho al accionar de la Policía desde que Luis Lacalle Pou asumió como presidente.

"Desgraciadamente hay gente del Frente Amplio que está en una situación de enojo que a veces linda lo ridículo, a veces lo patético y a veces lo doloroso. Lo que está ocurriendo con los cuestionamientos a la Policía es algo alarmante. La Policía nuestra está acosada desde hace un año; está constantemente recibiendo la agresión de un mundo del delito que pretende que baje los brazos y ataca, ataca y ataca", afirmó el exmandatario.

Además, dijo que quienes hacen estos cuestionamientos se refieren "a historias menores", mientras que "la sociedad entera" recibió con "beneplácito" el aumento de funcionarios policiales en las calles.

"Están hablando de historias menores, de que en tal lado la policía no le habló bien a alguien; una barbaridad. La sociedad entera está recibiendo con beneplácito la acción de una Policía que ha salido a la calle, que ha aguantado el patrullaje, que está pidiendo documentos, que está mirando las actitudes sospechosas; no a las personas sospechosas, pero sí las actitudes de sospecha", expresó.

Sanguinetti aseguró que "siempre hay que presumir que la policía está actuando en defensa de la sociedad" y que le entristece la actitud que supuestamente tienen los dirigentes frenteamplistas. "Me entristece que gente del Frente Amplio esté tratando de abusar de la credibilidad de la gente... Si así empezamos, a ocho o nueve días del gobierno, no sé cómo será la situación de aquí en adelante", señaló en la entrevista radial.

"Más que una estrategia es una actitud reactiva de gente que le cuesta asumir que no estamos en el gobierno, que da la impresión de que no estaba preparado psicológicamente para una derrota electoral, que pensaba que el poder era eterno y que actúa con encono, con resentimiento, con enojo", valoró, y luego dijo que "es un Frente que retorna a esos viejos años en que era la oposición sistemática a todo: si llovía porque llovía y si no llovía, porque no llovía".

Las relaciones con Argentina y el lugar de su hijo en el gobierno

El dirigente colorado también se refirió a las relaciones diplomáticas con Argentina y la coyuntura política de este país. "Alberto Fernández tiene una situación muy difícil, porque es notorio que el poder político que hay detrás de él lo tiene la señora (vicepresidenta, Cristina Fernández de) Kirchner", sostuvo.

"Ella nos ha sido muy hostil, siempre. Representa un modo de gobernar y actuar muy arbitrario, muy mesiánico", dijo. Asimismo, opinó que "Alberto Fernández está como un equilibrista, tratando de ejercer el gobierno sabiendo que tiene detrás, que le está soplando en la nuca, un poder real muy importante que se expresa a su vez en el Congreso".

Todos estos factores, según Sanguinetti, hace que las relaciones con Argentina en este período de gobierno sean "una gigantesca interrogante" y que esta sea "una situación muy difícil de prever".

Por otra parte, aseguró que el gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, "ha ido estabilizando las cosas, ha hecho una reforma de la seguridad social interesante y una flexibilización laboral también interesante". "Creo que la administración en sí viene haciendo las cosas con seriedad", opinó.