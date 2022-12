Sanguinetti: por qué no es nostálgico y su significado de la felicidad

El expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) habló sobre la nostalgia y qué significa la felicidad para él.

En entrevista para el ciclo Posdata, conducido por Óscar González Oro se expresó sobre mirar al pasado. "Es un mal juego ese (...) Yo estoy en el octavo piso. No voy a volver nunca al cuarto. Y si empiezo a especular sobre cómo me gustaría estar en el cuarto, ¿Qué voy a ganar? ¿Amargarme? No. Déjeme así como estoy", respondió.

"La nostalgia es agradable, es ambivalente. Porque uno habla de algún paraíso perdido. Pero también vuelve a disfrutarlo en la evocación, en la medida en la que uno lo disfrutó. Sí no lo disfrutó, al revés, se puede llegar a amargar. No volvamos al pasado, dejésmolo así", concluyó el exmandatario.

El entrevistado también habló de su significado de la felicidad: "¿Al final qué es la felicidad? ¿La famosa felicidad?

