Sanguinetti respaldó planteo de Zubía de instalar un triunvirato en Fiscalía

El expresidente y acutal secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, respaldó la propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de instalar un triunvirato en la Fiscalía de Corte y aseguró que tanto el fiscal de Corte, Juan Gómez, como Raúl Iglesias cayeron "en la máquina mediática".

El exmandatario destacó que si fueran tres los titulares de la Fiscalía serviría para que la responsabilidad no recaiga en una sola persona. Apoyó la propuesta "para que no sea algo tan personalizado" y que el fiscal no esté "en el ojo de la tormenta", según declaró a radio El Espectador.

Asimismo, aseguró que las fiscalías "están precisando un momento de pausa". "Partimos de la base de que las fiscalías están sobrecargadas", expresó Sanguinetti. Ha sabiendas de que han habido cambios en materia penal, el expresidente se preguntó si las fiscalías están preparadas para las nuevas exigencias en materias de investigación: "Me da la impresión que no", admitió.

La polémica de la fiscalía nació a raíz del sumario impuesto por el fiscal de Corte Juan Gómez con separación del cargo y el 50% de retención de los haberes al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias, por la que surgieron críticas parlamentarias.

"Ambos (Gómez e Iglesias) han caído en la máquina mediática", consideró Sanguinetti. Explicó que hoy en día las denuncias salen en los medios y las redes, y la condena social inmediata es fuerte. "Lo que pase después no le importa a nadie", aseguró.