Sanguinetti señaló que juicios por crímenes en la dictadura son "revanchismo" de algunos actores

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, señaló que los últimos juicios realizados por crímenes en la dictadura se trata de "revanchismo". "El revanchismo no es una buena cosa. El revanchismo es malo", aseguró en entrevista con Quién es Quién de Diamante FM.

"Hay mucho de anacronismo. Hay juicios complicados, no lo digo yo, lo han dicho los tupamaros, lo dijo Bonomi, lo dijo Mujica. Y eso hoy a esta altura, pasados los 50 años, no es lo mejor para la sociedad. Es una ilusión de justicia. Pero la justicia 50 años después...¿qué quiere decir? La gente vieja, la mayoría son presunciones, no digo todas pero algunas si", señaló entrevistado por el programa Quién es Quién de Diamante FM.

"El debate del pasado es importante para entender el presente. Pero no es un cambio de facturas. El Partido Comunista, el Partido Socialista, estuvieron a favor del golpe. Decían que era pueblo sobre oligarquía. Y ahí en el pueblo estaban los partidos y los militares", agregó sobre lo sucedido en febrero de 1973 y los comunicados 4 y 7 del Ejército y la Fuerza Aérea. El golpe se concretó finalmente en junio de 1973 y los sectores frenteamplistas, particularmente los comunistas, fueron duramente perseguidos.

Sanguinetti, como es habitual, hizo un repaso sobre su visión de la historia reciente. "Los tupamaros incorporaron la violencia guerrillera al debate político. Con métodos terroristas. Se han perdido dimensión, secuestraron al embajador inglés, secuestraron al fiscal de Corte. Esa violencia guerillera fue generando el auge militar. Eso no excusa a los militares del golpe de Estado. La responsabilidad es de ellos. El golpe de Estado es inocultable", afirmó.

"Es una secuencia de violencia política que empieza en la guerrilla y termina con los militares. Lo usaron como excusa, excusa absurda porque cuando ellos dieron el golpe ya no había tupamaros, estaban todos presos", recordó.