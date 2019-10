Sanguinetti votará a favor de la reforma "Vivir sin miedo" que impulsa Larrañaga

Aunque se había pronunciado en contra, el expresidente Julio María Sanguinetti anunció que cambió su posición y este miércoles dijo que el domingo votará a favor de la campaña "Vivir sin miedo", la reforma constitucional impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga sobre temas de seguridad.

El líder de Batllistas divulgó una declaración en la que señala que es una "decisión personal" ya que ni el Partido Colorado ni su sector han adoptado una resolución orgánica al respecto. "En nombre de la libertad y luego de muchas meditaciones he decidido hacerlo", dijo.

Sanguinetti argumentó su cambio de posición diciendo que era "necesario" que la sociedad uruguaya se expresara y el próximo gobierno sintiera que había un "combate frontal al delito y al narcotráfico", que a su juicio ha "invadido" a la sociedad.

"Es una muy buena respuesta a la inseguridad y un gran mensaje al próximo gobierno. Desgraciadamente se ha combatido esta reforma hasta abusivamente usando instituciones del Estado, se dice que es contra los jóvenes y pobres, cosas insólitas, esto es simplemente a favor de los jueces, la ley y en contra de la delincuencia", agregó.

El dos veces presidente subrayó que la reforma no es la "panacea" ni algo que "resolverá el tema del delito", ya que esto requiere prevención, represión y rehabilitación. "Me mueve también el sentido de la democracia, la democracia no puede ser frágil, débil, la ley y el orden son las condiciones de la libertad y la paz. Sin ley la democracia se debilita y es cuando los populismos autoritarios de derecha medran anunciando las soluciones mesiánicas, esto es para mi muy importante", agregó.

La reforma impulsada por Larrañaga incluye la creación de una Guardia Nacional formada por dos mil militares que colaborarán con la policía en tareas de seguridad, regular los allanamientos nocturnos con previa orden de un juez, impedir la libertad anticipada para delitos de violación, abuso sexual, homicidio agravado y trata de personas, entre otras figuras penales, y la cadena perpetua revisable, también para determinados delitos.

Prensa Batllistas

"La de los allanamientos nocturnos dispuestas solo por el juez es muy importante, no solo los delitos de narcotráfico sino los de violencia doméstica, ahí creo que es mucho más importante todavía", consideró.

Sanguinetti tuvo sus matices respecto a la norma que crea una Guardia Nacional, la cual consideró la "más complicada" y la que siempre le "molestó" porque la considera que es "materia de ley". "Pero si el Parlamento considera que hay que reformarla o regularla mejor lo puede hacer", porque según sostuvo "la norma se remite a la ley".

Abrazo de reconciliación con Pedro Bordaberry

Sanguinetti se reencontrará este miércoles con el senador Pedro Bordaberry, con quien compartirá un acto en Trinidad encabezado por Claudio Aguilar, el candidato de la lista 15.

Será la primera vez que ambos se vean públicamente luego que Sanguinetti le bajara el pulgar a la intención de Bordaberry de sacar una lista propia al Senado. En ese momento, el líder de Vamos Uruguay lo fue a ver a su casa y le expresó su intención, pero el dos veces presidente le dijo que no porque no había competido en la interna y le reprochó que abandonara el partido en los peores momentos.