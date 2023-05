Santiago González se atendió cinco veces con especialistas del Hospital Policial y dos veces en la emergencia

El exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, se atendió cinco veces con médicos que trabajan en las distintas policlínicas especializadas del Hospital Policial entre agosto de 2020 y julio de 2021, mientras que visitó en dos oportunidades la emergencia (en abril de 2021) e hizo uso del servicio de farmacia en otras seis ocasiones.

Así consta en un documento elaborado por la directora técnica del Hospital Policial, Verónica Papadópolus, y elevado al director de Sanidad Policial, Julio César Rappa, con fecha del 15 de mayo de 2023, que fue divulgado por Santo y Seña en sus redes sociales.

Las consultas en policlínica que tuvo González fueron los días 24 de agosto de 2020, 31 de agosto de 2020, 2 de setiembre de 2020, 8 de abril de 2021 y 16 de julio de 2021. No se especifica a qué especialistas consultó, según la carta de Papadópolus, por motivos de reserva de la historia clínica.

En tanto, la atención que recibió en la emergencia data del 10 de abril de 2021 y del 11 de abril de ese mismo año. El uso del servicio de farmacia, por su parte, se dio el 24 de agosto de 2020, 23 de octubre de 2020, 8 de diciembre de 2020, 18 de diciembre de 2020, 11 de febrero de 2021 y, por último, el 8 de abril de 2021.

González, integrante del Partido Nacional, presentó su renuncia el pasado 11 de mayo luego de la polémica que se desató por la atención que recibió en el Hospital Policial, que primero no admitió y luego sí reconoció, aunque dijo públicamente que había recibido solo un inyectable.

En una primera instancia el periodista Eduardo Preve informó en su columna en M24 tickets de medicamentos a nombre de González y en respuesta el entonces jerarca de Interior afirmó que se trataba de una operación en su contra.

Las explicaciones de González

El 9 de mayo González reconoció en una rueda de prensa que le habían dado "una vez un OXA B12" porque sufre de la ciática y que era probable que eso apareciera en algún momento.

"Y no tengo ningún tipo de problema porque no es algo ilegal. Porque si paso por la puerta de una policlínica de ASSE también me lo van a dar", justificó en una rueda de prensa. Sin embargo, evitó responder si se había atendido en otras oportunidades.

En setiembre del año pasado, por motivos similares ya había renunciado el entonces director de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quien reconoció que tuvo una consulta oftalmológica en julio de 2022. Unos días antes de que se concretara la salida, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había declarado que esperaba que ninguna autoridad del gobierno se atendiera en el Hospital Policial. "Supongo que no, espero que no. Espero más que supongo", dijo en una rueda de prensa el 29 de agosto de 2022.