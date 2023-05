Santiago González presentó la renuncia como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, renunció a su cargo tras haberse atendido en el Hospital Policial pese a no ser funcionario policial, confirmaron a El Observador fuentes de Presidencia.

González renunció tras reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informaron El País y Telemundo.

"En los últimos días ha habido una serie de cuestionamientos sobre el uso inapropiado del Hospital Policial. Yo no tengo ningún derecho a ponerlo a usted que una persona de su confianza sea cuestionada éticamente, por lo que doy un paso al costado", señaló González en una carta dirigida a Lacalle Pou.

"Jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal, está mal y debe medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo", agregó.

Este martes, González reconoció que recibió atención en el Hospital Policial, aunque dijo que eso no es "ilegal" porque solo le dieron "una vez" un inyectable por un dolo lumbar.

"A mí me dieron una vez un OXA B12 porque sufro de la ciática por lo cual ya me lo di y eso seguramente aparezca. Y no tengo ningún tipo de problema porque no es algo ilegal. Porque si paso por la puerta de una policlínica de ASSE también me lo van a dar", admitió en rueda de prensa consignada por Telemundo.

El jerarca del Ministerio del Interior dijo que es socio de la mutualista Cosem, pero que en el Hospital Policial lo que sí puede pasar es "tener una emergencia".

La semana previa, la radio M24 divulgó dos tickets de medicamentos y un número de historia clínica que sugerían que González se había atendido ahí. Ante la divulgación de esa información, el Ministerio del Interior dispuso una investigación sobre el accionar de González.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que la investigación administrativa que se inició buscó determinar si González había retirado medicamentos de la farmacia del Hospital Policial. Tras un análisis, la cartera resolvió que no se habían expedido medicamentos en la farmacia del hospital con la cédula de González.