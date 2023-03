Schiappacasse: "No quise jugar en Nacional: si sos hincha de Peñarol y vas al clásico rival, dejás de ser hincha"

Nicolás Schiappacasse, el exdelantero de Peñarol y que hoy defiende a La Luz, que definió con un gol este domingo el triunfo para su equipo 3-2 en la visita a Liverpool en Belvedere y luego fue expulsado, habló de su presente, de lo que significa en su vida el club aurinegro, y también afirmó que nunca iría a Nacional, pese a que tuvo chances.

"Tengo un sabor dulce por el gol en la hora, y uno amargo por la expulsión después, Son cosas del fútbol", comenzó diciendo el futbolista este lunes al mediodía en el programa "Fuera de juego" de Carve Deportiva.

La llegada de Ignacio Pallas como nuevo técnico de La Luz “es una idea diferente a lo que trabajábamos con Julio (Fuentes), pero nos estamos acoplando y acostumbrando muy bien con él. Estamos muy a gusto”.

Schiappacasse sostuvo que tuvo “la suerte de poder salir a jugar al exterior, tener otra experiencia, aunque era muy joven, pero me siento un jugador como todos acá en La Luz y de a poco me acostumbro a nuestro fútbol y me estoy acoplando. Estoy muy contento con la oportunidad que me dio La Luz. Estoy feliz”.

Y agregó: “Por circunstancias de la vida, hoy estoy acá, pero me siento bien y tomo este reto como si estuviera en un equipo grande o del exterior”.

Al delantero le dijeron en la nota que el hincha de Peñarol todavía lo espera, luego de lo que fue su salida intempestiva del club, tras su arresto por portar un arma en lo que fue la previa del clásico de verano en enero del año pasado, que se jugó en el Estadio Domingo Burgueño.

Debido a ello, Schiappacasse estuvo preso durante tres meses y luego cumplió seis más de prisión domiciliaria, antes de volver al fútbol con Miramar Misiones en la Segunda división profesional.

“Todo el mundo sabe el afecto y todo lo que yo siento por Peñarol. Ojalá que algún día se pueda repetir la vuelta. Aunque fue corto, fue uno de los momentos más lindos que tuve en mi carrera. Con el hincha siempre tengo palabras de agradecimiento, me siento un hincha más”, explicó.

Consultado acerca de si jugaría en Nacional, indicó: “No. Hace años tuve la oportunidad de jugar en Nacional, antes de jugar en Peñarol. Se me arrimó Fabián Coito y me dijo que lo habían llamado por mí, que tenían intenciones de llevarme. Le agradecí por la oportunidad, pero no. No me siento como para ponerme la camiseta de Nacional. Primero, porque soy hincha de Peñarol y segundo, porque estaría traicionando a mi corazón. No te voy a mentir”.

Para el futbolista, “si un día hay una propuesta de Nacional, la podría leer, pero mi respuesta va a ser siempre no, porque soy hincha de Peñarol. Cuando sos hincha y te vas para el clásico rival, dejás de ser hincha. Con el respeto que le tengo a Peñarol, esas cosas no se las puedo hacer”.

Acerca de si está preparado para volver a los aurinegros en algún momento a la brevedad, supo discernir el tema.

“Podés estar preparado desde lo físico o de lo mental. Desde lo físico, me preparo en La Luz y con un preparador físico aparte. De lo mental, todavía me estoy reencontrando conmigo. Eso de la expulsión que tuve, fue un tema emocional. Cuando festejo los goles, me cuesta asimilarlo y me da como alegría por el momento que pasé. Entonces, todavía no estoy preparado del tema mental. Si Peñarol viene ahora, en el tema mental todavía no estoy 100%”.

Schiappacasse admitió que está “yendo a una psicóloga, dos veces a la semana y desde que voy con ella, Patricia, me siento diferente, mucho mejor, y este tema, tendrían que asimilarlo más en el fútbol porque cuando estás en esto, tenemos que priorizar siempre la vida de uno. Lo principal es la salud, el fútbol es secundario. Para estar mejor y sentirme alguien en la vida, estoy con una profesional”.