Se lograron precios récord en un Plaza Rural “muy especial”

El remate que Plaza Rural desarrolló este viernes en el Centro de Convenciones de Punta del Este fue “muy especial” por varias razones, primero, porque el equipo lo vivió con mucha emoción por la falta de Ignacio Aramburu –socio fundador que falleció recientemente–; porque la venta se enmarcó en una actividad de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus y porque el mercado está "en un momento especial, de valores históricos", comentó a El Observador Carlos de Freitas, presidente del consorcio.

La venta, en la que se ofreció una oferta especial Angus, culminó con una colocación del 94% y valores muy destacados. En total se dispersaron 5.870 ejemplares de la raza.

Todos los escritorios remataron desde el lugar, con financiación del Banco República, y hubo ganados en todas las categorías.

Marcelo Umpiérrez Plaza Rural trabajó junto a la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus para realizar esta venta.

Trabajo para honrar a un compañero

Esta fue la primera venta que el consorcio de escritorios realizó luego del fallecimiento de Aramburu, y todos se convencieron de que el mejor homenaje para su compañero, fue haber trabajado en equipo para lograr buenos negocios.

“A Nacho le gustaba trabajar en conjunto para tener éxito y fue lo que pasó hoy. Esta fue la mejor manera de honrarlo. Sabemos que si nos está mirando de arriba está contento”, indicó.

Según contó, a Aramburu el remate Especial Angus le gustaba especialmente.

“Era un tipo muy trabajador y un tipo exitoso, y este remate fue un éxito. Todo el grupo sigue impactado por la noticia de su desaparición física. Hace 20 y pico de años que andamos rondando juntos. A los 65 años, en plena actividad y de una manera muy rápida nos dejó, fue muy sentido rematar hoy”, expresó.

Marcelo Umpiérrez

Todos los escritorios de Plaza Rural operaron desde el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Precios destacados

Por la alta calidad de la oferta que se puso a consideración, desde el consorcio esperaban buenas ventas, sostuvo De Freitas. Se vendieron animales “muy seleccionados” y desde la gremial de criadores y el consorcio se trabajó mucho en las inspecciones para darle “un plus” a los clientes, indicó.

Marcelo Umpiérrez

Plaza Rural vendió una destacada oferta Aberdeen Angus.

“Se esperaba que sería un remate bueno, pero no por eso no dejan de sorprendernos algunos valores”, dijo y detalló que en esta oportunidad se lograron precios con “récords históricos” para la categoría de terneros machos que se valorizó en US$ 4,02 por kilo como precio máximo.

Un lote mixto de terneros y terneras fue vendido por US$ 4,06 por kilo, resaltó lo que "fue otro récord”.

El precio al bulto de los terneros fue “muy significativo”, ya que hicieron US$ 509 de promedio y se colocaron en su totalidad, indicó.

Compartimos los resultados del remate Especial Angus 👇 pic.twitter.com/5rJ0IhZd48 — plazarural (@plazarural) March 4, 2022

El rematador analizó el mercado ganadero y mencionó que está pasando por un momento muy especial por los valores que se están logrando en los negocios.

Según dijo, no cree que los precios sean coyunturales. "Si bien el mundo tiene un signo de interrogación enorme" por lo que puede pasar con Rusia y Ucrania, y desde la ganadería se ve con cautela la situación y el accionar de China y Estados Unidos (principales mercados de Uruguay), "si no aparece ningún cisne negro, este es un mercado genuino que se convalida por la demanda del exterior".

📺👉 Álvaro García, director de @ramosgarciaagro, socio de #PlazaRural, compartió estos comentarios al finalizar el remate Especial Angus. pic.twitter.com/H9AgJrtf1G — plazarural (@plazarural) March 4, 2022

El corazón del remate

Por otro lado, destacó que la categoría de invernada se colocó en 100%.

Comentó además que “el corazón del remate”, que fueron las hembras de cría, “donde más representativa estaba la raza” tuvieron ventas muy exitosas, que se dieron, según explicó, por la gran calidad que se presentó.

Marcelo Umpiérrez

Hubo una demanda muy ágil por los ganados Angus en Plaza Rural.

“Entraba un lote y el que lo seguía era mejor, eso es por el trabajo y el apoyo de la sociedad de criadores. Así se logran los éxitos, cuando se trabaja bien y enserio se ven los resultados”, comentó.

Destacó que, por ejemplo, los vientres preñados se valorizaron a US$ 1.025 como máximo y promediaron a US$ 933.

"Son números muy importantes y que impactan, pero si se les pone la calidad de ganado que había y se referencia con lo que vale el ganado gordo están perfectamente alineados en el mercado", añadió.

Las cartas que se jugaron en la previa

Las preofertas se movieron bien en la previa del remate, aunque, según dijo De Freitas, en algunas categorías, como las vaquillonas de uno a dos años y las vacas preñadas, que eran muy significativas por su volumen, "sorprendió" el accionar de los clientes.

El rematador contó que en las categorías de terneros y novillos se dieron muchas preofertas, pero en la categoría de vaquillonas de uno a dos años, que tenía ganados "excepcionales", no había muchas cuando empezó la comercialización, aunque cuando el consorcio comenzó a operar "se vendió como pan caliente". "Estaban como agazapados, nadie quería mostrar las cartas", comentó.

En el caso de las vacas preñadas "las preofertas eran muy escasas o casi nulas, pero sin embargo cuando llegaron a la pista se vendieron con avidez y hubo puja de todos lados. Hasta en eso fue un remate especial", añadió.

Marcelo Umpiérrez

Algunas categorías, como los terneros, se destacaron en precios.

Muy pronto, Plaza Rural

Finalizando esta venta especial los escritorios socios de Plaza Rural ya se encuentran trabajando para la próxima venta por pantalla, que se hará en tres jornadas el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de marzo desde el Hotel Cottage. L

as inspecciones de ganado ya comenzaron y las expectativas son muy buenas para el nuevo remate.

"Estamos a full pero porque son épocas muy importantes, de mucho trabajo", añadió.