"Se me saltó la cadena y asumo la cagada", dijo el uruguayo Pereyra tras la doble infracción en Chile

El volante uruguayo Joaquín Pereyra fue protagonista de la jugada de la fecha en el fútbol del ascenso chileno.

En el partido entre su equipo Santiago Wanderers y Santiago Morning, por la tercera fecha, el uruguayo cometió dos violentas infracciones contra dos jugadores en la misma jugada, cuando iban 55 minutos de juego y resultó expulsado.

Al día siguiente, Pereyra dejó un mensaje en Twitter, donde pidió disculpas: "Ante lo sucedido ayer solo me queda pedirle disculpas a todos, principalmente a mis compañeros y a mi colega porque no es la manera de actuar de un profesional. Realmente siento vergüenza y tristeza por lo que hice. Nunca me había pasado algo así, se me saltó la cadena y asumo la cagada pero todos los que me conocen saben que no soy mala leche ni mucho menos. Gracias también a a los que de una manera u otra muestran apoyo. Vamos Wanderers".

En Uruguay Pereyra defendió a Liverpool, Miramar y Sud América.