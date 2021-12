Se profundizó la brecha entre lanas finas y lanas medias y gruesas

El negocio lanero en esta última zafra del mercado australiano se ha comportado de maneras distintas, profundizando la brecha de precios entre las lanas finas y súper finas por un lado, y por otro las lanas medias y gruesas.

“Es difícil explicar los precios tan bajos y la completa ausencia de China en un mercado tradicional de Corriedale en Uruguay de las lanas de 28 y 29 micras”, afirmó Roberto Cardellino, asesor en temas ovinos de Delta Consultores, en Tiempo de Cambio de radio Rural.

“Esas lanas valen menos hoy en el mercado internacional que el acrílico, que se usa para el mismo tipo de productos, los tejidos de punto”, indicó. Es que “la lana de 28 micras siempre estuvo tres o cuatro veces por encima del acrílico; eso sucede en el mercado chino, con la complejidad de entenderlo que tenemos desde acá”, afirmó.

Las lanas de 28 micras cotizaron a US$ 2,99 base limpia en la última jornada de actividad del mercado australiano, una reducción desde los US$ 3,74 de diciembre 2020 (-20%).

En Uruguay los precios para vellones del mismo micronaje, base sucia, fueron de US$ 1,30 el kilo y US$ 1,50 para las lanas con certificaciones.

Por otro lado, las lanas de 18,5 micras, estaban a US$ 11,09 en diciembre de 2020 y en diciembre 2021 a US$ 13,25, un aumento de 19,5% A la escasez de demanda se suman los precios muy bajos que no conforman a los vendedores, por lo que los galpones uruguayos acumulan bolsas, a esta altura, de las últimas tres esquilas.

Según Romeo Volonté, gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana, para el 2022 persiste la incertidumbre sobre el comportamiento de China como comprador de lanas medias y gruesas, con la expectativa de que “cuando las necesite, el mercado chino saldrá a comprarlas porque conoce al producto uruguayo” que tendrá la capacidad para cumplir con el abastecimiento que se requiera.