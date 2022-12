Se registra un preocupante aumento de los discursos de odio antijudío en Estados Unidos

Una oleada de odio antijudío difundida por un rapero de fama mundial, una estrella de la NBA y otras personalidades destacadas está avivando los temores de que algunas figuras públicas estén queriendo naturalizar el odio y la violencia en un país que ya experimenta un fuerte aumento del antisemitismo.

Los líderes de la comunidad judía en los Estados Unidos así como los investigadores expertos en grupos extremistas se han alarmado al ver a celebridades con audiencias masivas lanzar expresiones antisemitas de una manera que ha sido tabú durante décadas. Para algunos, es como remontarse a una época discriminatoria de ese país cuando personas con poder difundían rutinariamente y con impunidad teorías de conspiraciones judías.

Recientemente, el expresidente Donald Trump recibió a un supremacista blanco que niega el Holocausto en su residencia de Mar-a-Lago. El rapero Ye expresó su amor por Adolf Hitler en el curso de una entrevista. La estrella del baloncesto Kyrie Irving apareció para promocionar una película antisemita en las redes sociales. Los trolls neonazis claman por regresar a Twitter cuando el nuevo director general, Elon Musk, otorga "amnistía" a las cuentas suspendidas.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, líder de la comunidad judía del sur de Florida afirmó que “éstos no son marginales que envían correos electrónicos desde el garaje de sus padres o idiotas de los que nadie ha oído hablar. Cuando los íconos influyentes de la cultura, la política e incluso los deportes normalizan el discurso de odio, todos deben estar muy preocupados”.

El profesor de historia de la Universidad de Northwestern, Peter Hayes, que se especializa en la Alemania nazi y el Holocausto, dijo que normalizar el antisemitismo es una "posibilidad real" cuando hay una "discusión pública de cosas que solían ser despreciables".

El negador del Holocausto Nick Fuentes era estudiante de la Universidad de Boston cuando asistió a una manifestación de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia, que estalló en violencia en 2017. Se convirtió en una personalidad de Internet que usó su plataforma para difundir puntos de vista supremacistas blancos y antisemitas. Fuentes lidera un movimiento extremista de extrema derecha llamado “Estados Unidos primero”, con partidarios conocidos como “Groypers” o “el Ejército Groyper”.

La semana pasada, Fuentes se unió a Ye para aparecer en el programa Infowars presentado por el teórico de la conspiración Alex Jones. Ye había elogiado a Hitler durante una entrevista, intensificando la retórica que le costó un lucrativo negocio con Adidas que le retiró su apoyo económico.

Jonathan Greenblatt, director nacional y director ejecutivo de la Liga Antidifamación, dijo que es asombroso y alarmante que dos de los principales proveedores de antisemitismo del país estuvieran “partiendo el pan con el antiguo jefe del Partido Republicano”.

“Yo caracterizaría esto como la normalización del antisemitismo. Ahora se ha convertido en parte del proceso político de una manera que no habíamos visto antes”, dijo Greenblatt. “Y eso no es exclusivo de los republicanos. No es sólo un problema republicano. Es un problema social”.

Amy Spitalnick, directora ejecutiva de Integrity First for America, un grupo que apoya juicios contra sectores violentos de la extrema derecha dijo que “lo que es aún más peligroso que los nazis con antorchas cantando, ‘Los judíos no nos reemplazarán’, es cuando tenemos líderes políticos y otros que defienden esas mismas teorías de conspiración de manera cada vez más normalizada”.

Spitalnick dijo que el odio virulento que Ye ha estado arrojando puede hacer que las expresiones diluidas de antisemitismo parezcan más normales en contraste.

“Es crucial que responsabilicemos a Kanye e Irving y a estas otras figuras públicas por su antisemitismo. Pero no significa nada si no reconocemos y responsabilizamos las formas en que este antisemitismo y extremismo se ha filtrado en la corriente principal de uno de nuestros principales partidos políticos y se ha convertido en un lugar común en nuestro discurso político”, afirmó.

Los críticos de Trump e incluso algunos de sus aliados condenaron al expresidente por recibir a Fuentes en Mar-a-Lago. Trump afirmó que no sabía nada sobre Fuentes antes de la cena y defendió su decisión de recibir a Ye en su club.

Twitter suspendió la cuenta de Ye esta semana después de que tuiteó una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David. Musk, el dueño actual de Twitter escribió que Ye había violado una regla contra la incitación a la violencia.

Los grupos que monitorean Twitter en busca de contenido racista y antisemita dicen que el discurso tóxico ya ha aumentado en el mes desde que Musk se hizo cargo de la plataforma y despidió a miles de empleados. Los moderadores de contenido se encontraban entre los que perdieron sus trabajos.

Los organismos de control también han reprendido a Musk por algunos de sus propios tuits, incluida la publicación de un meme con Pepe the Frog, un personaje de dibujos animados que fue secuestrado por extremistas de extrema derecha.

En abril, la Liga Antidifamación anunció que su recuento anual de incidentes antisemitas alcanzó un récord el año pasado. La organización contabilizó 2717 incidentes de agresión, acoso y vandalismo en 2021, un aumento del 34 % con respecto al año anterior y la cifra más alta desde que la ADL comenzó a rastrear los eventos en 1979.

En el pasado, estadounidenses famosos, incluidos Henry Ford y Charles Lindbergh, expresaron sin disculpas sentimientos antisemitas de una manera que habría conmocionado a los estadounidenses en décadas más recientes. Ahora, Internet y las redes sociales facilitan que algunas celebridades normalicen el odio antijudío.

Para alguien del estatus de Ye, alabar a los nazis y a Hitler es “pasar de la fealdad a una especie de incitación”, dijo Greenblatt. Señaló que las instituciones judías ya tienen que reforzar la seguridad para protegerse contra ataques como el que un hombre armado perpetró contar la sinagoga Tree of Life, Pittsburgh en 2011, asesinando a 11 personas.

Greenblat dijo que “nuestra comunidad todavía tiene que prepararse para las consecuencias de que esas ideas se generalicen”.