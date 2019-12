Se reunieron Moreira y De León: coincidieron sobre asentamientos y falta de presupuesto

"Asentamientos, medioambiente y entregar la titularidad de las casas" a quienes todavía no han podido hacerlo. Esos fueron los ejes de la primera reunión entre la ministra de Vivienda designada, Irene Moreira, y la actual jefa de esa cartera, Eneida de León, según declaró en rueda de prensa la dirigente de Cabildo Abierto. Del encuentro también participaron el subsecretario Jorge Rucks, el director general Homero Guerrero y sus sucesores: Tabaré Hackenbruch y Gabriel Albornoz, respectivamente.

"Hablamos de la rapidez con la que se forman los asentamientos, hay que estar muy atento, y del trabajo conjunto con las intendencias", señaló Moreira. De León sostuvo que el gobierno entrante deberá "tener cuenta" el nuevo censo que se haga sobre asentamientos, porque así será "mucho más seguro actuar", aunque precisó que ya "se puede llegar al territorio a través de los agentes de territorio".

La ministra de Vivienda sostuvo que fue "un encuentro muy ameno" en el que pudieron ampliar la información que este lunes Presidencia entregó a las autoridades que asumirán el 1° de marzo. Además de responder las preguntas de los jerarcas que integrarán el gabinete de Luis Lacalle Pou, el presidente electo, las autoridades actuales entregaron documentos para que sus sucesores conozcan la situación presente de la cartera: el Plan Nacional de Aguas, el Plan Nacional Ambiental, los planes de ordenamiento territorial y los compromisos climáticos a los que Uruguay suscribió.

En la antesala de la reunión, Moreira había dicho en entrevista con el semanario La Mañana que en el Ministerio de Vivienda había "algunos números maquillados" –luego de que le preguntaran "qué esperaba encontrarse" al asumir–, y que por eso su "primera misión" sería "hacer una limpieza en la casa".

Este viernes, no obstante, la senadora electa de Cabildo Abierto indicó que con estas declaraciones no se había referido "directamente" a la cartera liderada por De León. "Me refería en concreto al déficit fiscal, porque se habla de 4,8% o 4,7% e Isaac Alfie (el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) habla de 5,3%", sostuvo.

La ministra de Vivienda también se enfocó en las coincidencias que surgieron en la reunión con su sucesora, de las cuales destacó "la preocupación" por los "asentamientos, la gente más desfavorecida, los temas medioambientales y fundamentalmente las relaciones internacionales".

"Las preocupaciones fundamentales son para tener mayor actuación", afirmó De León. Además, destacó que a pesar de que en este período de gobierno la inversión que hizo la cartera superó al presupuesto original, eso no fue suficiente para alcanzar las metas trazadas. "Hay un tema presupuestal que es muy importante, que de alguna forma, sin agresividad, hay que pelearlo, para lograr llegar más lejos con los temas de vivienda", subrayó.

Sin embargo, la ministra señaló que la creación de un ministro de medioambiente –una de las propuestas que Lacalle Pou hizo en campaña y que estará incluida en la ley de urgente consideración que remitirá al Parlamento apenas asuma– no va a "ser fácil".

"No es una cosa fácil (...) y no es fácil hacerlo en poco tiempo. Los temas ambientales –agua, ambiente y ordenamiento territorial– no se pueden separar demasiado de Vivienda. Hay que tener insumos de otros directores para actuar sobre Vivienda. Pero eso es un tema político que seguramente lo va a resolver el futuro gobierno", argumentó.

Moreira ratificó la voluntad del gobierno entrante y del saliente de "sacar el país adelante más allá de cualquier bandera política". Todavía no fue coordinada otra reunión, pero De León se mostró dispuesta a responder las dudas que les surjan a la ministra entrante, Hackenbruch y Albornoz en cuanto "analicen los documentos" y les surjan "preguntas más específicas".