Se suspendió concierto de Cardellino en el Sodre tras denuncias de violencia de género en su contra

El Sodre suspendió los conciertos del cantante uruguayo Javier Cardellino programados para el 30 y 31 de julio en la Sala Hugo Balzo. Esto se da tras las denuncias por violencia de género a través de redes sociales que lo involucran. Luego de la difusión del caso, también se había cancelado su participación en el Lollapalooza de Argentina en marzo.

"Mi cuerpo me pide posponer los shows del Sodre hasta que las únicas denuncias reales en curso (que son las mías) lleguen a su puerto, y bajo un diálogo, estos temas se terminen de aclarar para siempre", dijo el artista a través de sus redes sociales

Captura de pantalla de Instagram de Javier Cardellino (@cardellino)

Historia del artista Javier Cardellino después de la suspensión de sus conciertos en el Sodre

Sodre informó sobre la suspensión de los conciertos a través de Twitter, sin detallar los motivos, y agregó que informará sobre la devolución del precio de las entradas el 25 de julio.

Comunicamos que el espectáculo de Cardellino en casa, programado para el próximo 30 y 31 de julio en el @AuditorioSodre, queda #SUSPENDIDO. El lunes 25/7 se brindará más información sobre la devolución de las localidades. pic.twitter.com/JpnRzhnMfH — Sodre (@Sodre_Uruguay) July 16, 2022

La iniciativa de cancelar el concierto de Cardellino fue propuesta por la organización activista Poster. "Lo bajamos del Lollapalooza, al auditorio del Sodre no sube", dice la última publicación de Poster en Instagram.

La organización fue notificada sobre la suspensión, e informó en una historia de esa red social que el Sodre no le notificó aún "si hay una comisión o protocolo para la programación de la sala, con el fin de que no vuelva a reiterarse este tipo de situaciones". "No creemos que esta situación sea un hecho aislado", agregaron.

Captura de Poster (@poster.png)

Comunicado de la organización activista Poster tras suspensión de conciertos de Cardellino en la Sala Hugo Balzo

Cardellino recibió en los últimos meses múltiples denuncias en redes sociales sobre distintos casos de violencia de género que lo involucran. Según el artista, hasta el momento no recibió ninguna denuncia penal en su contra, y por su parte realizó denuncias por difamación a páginas y personas que lo denunciaron.

En una de las historias de Instagram que publicó este sábado, compartió una rectificación de la página de Instagram @varonesmvdeo por algunas de las denuncias que publicó en su contra.

Captura de pantalla de Instagram de Javier Cardellino (@cardellino)

Historia del artista Javier Cardellino después de la suspensión de sus conciertos en el Sodre