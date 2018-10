Secundaria propuso destituir a directora de liceo de Salto por considerar que violó la laicidad

El Consejo de Educación Secundaria (CES) recomendó la destitución de la directora del liceo N° 1 de Salto acusada de violar la laicidad por permitir que un grupo de madres diera una charla sobre el aborto en el centro educativo. “El expediente terminó y tiene una resolución del Consejo de Educación Secundaria: la propuesta de destitución de la directora”, informó a El Observador la consejera en representación de los docentes, Isabel Jaureguy. “La violación de la laicidad es causal de destitución”, explicó.

La consejera informó a El Observador que el proceso aún continúa porque está en manos del Consejo Directivo Central (Codicen). Luego de la resolución del Codicen, el caso lo debe tomar la Oficina Nacional de Servicio Civil. “Yo no puedo determinar qué va a terminar ocurriendo con eso”, sentenció Jaureguy.

La directora acusada de la falta grave no fue notificada por Secundaria.

"Nosotros no fuimos notificadas de absolutamente nada, no tenemos conocimiento de ningún tipo de sugerencia de sanción, ni de sanción propiamente dicha", dijo la abogada de la directora, Karina Goday, consultada por El Observador. "No puede ser que informen a un medio de prensa antes que a la parte interesada", criticó.

El caso lleva más de un año de investigación pero Jaureguy explicó que el proceso no se retrasó sino que luego que finalizó el informe de Secundaria, a seis meses de comenzada la investigación, la directora del liceo pidió, en su derecho como acusada, una ampliación de las pruebas.

Como lo establece la ley luego de los seis meses de iniciada la investigación, la directora, que había sido separada del cargo con retención del 50% de sus haberes, fue reintegrada a otra dependencia de la ANEP, y volvió a cobrar su salario, según informó El Observador en abril de este año. Esa situación se mantendrá hasta que el caso tenga una resolución final.

Denuncia

A fines de junio de 2017, la diputada del MPP Manuela Mutti denunció el caso ante el CES, señalando que en la actividad, desarrollada el 29 de junio, se habían repartido folletos alusivos al aborto, con imágenes católicas, condenando el uso de métodos anticonceptivos. Además, afirmó que en la actividad se habían entregado estatuillas de fetos.

La denuncia ameritó que ese mismo día las autoridades de Secundaria convocaran a una reunión extraordinaria para analizar el caso y resolvieran iniciar la investigación con separación del cargo a la directora. La entonces presidenta del CES, Celsa Puente argumentó que la docente no había pedido permiso para realizar dicha actividad.

A los días de la resolución de Secundaria, el grupo de madres emitió un comunicado donde señalaba que el taller no había sido "contra el aborto", ni se había planteado ninguna postura al respecto. "De hecho, se dijo que la interrupción voluntaria del embarazo estaba contemplada en la ley, y era por tanto una opción válida legalmente para quienes quisiesen interrumpir un embarazo", expresaba el texto.

Explicaron que la realización del taller fue motivada por la preocupación que les generaba la poca información que sus hijos tienen a la hora de tomar decisiones sobre su vida sexual y manifestaron que la distribución de folletos no estaba prevista. Según señalaron, ante el requerimiento de algunos alumnos interesados en realizar un trabajo para el liceo, se les entregó algunos folletos, entre los cuales había uno que contaba con una imagen religiosa. No obstante, aclararon que dicho material "no había sido compartido con la directora" previamente.