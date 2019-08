Seis libros para leer en setiembre y aprontar el último tirón del invierno

Brindis por Pierrot - Mauricio Rodríguez

Jaime Roos tenía una carrera ascendente dentro de la música uruguaya a mediados de la década de 1980. Venía de los discos Siempre son las 4 y Mediocampo, pero tenía una canción que le “quemaba las manos”. Juntó algunas nuevas composiciones, reversionó algunos de sus clásicos y confeccionó un disco con sus temas más populares que incluía el que sería uno de sus mayores éxitos: Brindis por Pierrot.

En este libro, parte de la colección Discos (Estuario, $ 520), Mauricio Rodríguez repasa la carrera de Roos hasta ese momento, el impacto que esta canción tuvo en su carrera (y en la de su cantante, el “Canario” Luna), y como terminó de convertir a Roos y Luna en íconos de la canción poular montevideana. A través de una sustanciosa entrevista con el compositor y con otras figuras de su banda y de la música local, sumado a un trabajo de archivo y a un cierre con las fotografías inéditas de Mario Marotta de la serie que ilustra el disco, es uno de los puntos altos de la colección, y una colaboración a la creciente bibliografía sobre Roos.

Stranger Things: Mentes peligrosas - Gwenda Bond

Ya pasó la tercera temporada de una de las series estrella de Netflix, pero no dejan de aparecer materiales que apuntan a un “universo extendido” más allá de lo que ocurre en la serie. Esta novela (Fantascy, $ 550) es un ejemplo: cuenta la historia de la madre de Once, la joven con superpoderes que se ha convertido en ícono de la serie. Ambientada en 1969, la historia sigue a Terry, la madre en cuestión, una activista política que se presenta como voluntaria para un experimento gubernamental para descubrir que ocurre en él y hacerlo público. Pero la misión de Terry no será tan fácil a medida que comiencen a desarrollarse las pruebas, que a su vez comenzarán a degradar su mente. El trasfondo de la historia es el proyecto MKUltra, llevado adelante por la CIA, con la intención de utilizar hipnósis y control mental como herramienta de espionaje, aunque en este mundo esa historia tiene el giro sobrenatural que es marca característica de la serie. Hay además otra novela, A oscuras en la ciudad, disponible como eBook.

Helter Skelter - Vincent Bugliosi

Charles Manson se murió en 2017, pero en 2019 se las arregló para estar en todos lados. Apareció en la nueva película de Tarantino, en la segunda temporada de la serie Mindhunter, en los portales de noticias y hasta en las librerías. Aunque hay coincidencias, el entusiasmo renovado por la figura paradigmática del asesinato serial responde a que en este mismo mes se cumplieron cincuenta años de los crímenes de Tate y los LaBianca, hechos fundamentales que contribuyeron a que la década de 1960 terminara en medio de una pandemia de miedo y caos en el idílico Hollywood. Con motivo de este aniversario, se relanzó Helter Skelter: la verdadera historia de los crímenes de la Familia Manson (Contra, $1390), un libro que tal vez sea el documento más extenso y exhaustivo sobre esta secta y toda la locura sangrienta que la rodeó. Se publicó en 1974, lo escribió el fiscal que mandó a Manson y a su familia a la cárcel junto al novelista Curt Gentry y, más allá de su extensión –casi mil páginas–, es uno de los libros de true crime más adictivos y atrapantes que se hayan escrito.

Arqueología amorosa - Cristina Peri Rossi

El escritor Ángel Rama decía que ella era “la Rimbaudcita”. Que los ecos del poeta francés Arthur Rimbaud se colaban entre sus versos eróticos, pasionales. Quedará en manos de los especialistas y entendidos tipificar cuanto hay de Rimbaud en su literatura, pero lo que está claro para cualquiera de sus lectores es que la novelista y poeta uruguaya Cristina Peri Rossi es una de las voces más poderosas de la literatura nacional y regional. Su influencia ha traspasado las fronteras físicas y literarias y hoy, con 77 años y viviendo desde hace décadas en Barcelona, su figura continúa en la cima, a la cabeza de las letras hispánicas. En Arqueología Amorosa (Estuario, $400), una antología recientemente publicada que propone una selección de poemas editados entre 1971 y 2018, Peri Rossi despliega todo su erotismo, sus características referencias a los viajes, el exilio y el amor, y propone una imagen contundente de la intensidad lírica que alcanza en cada una de sus obras. Como dice Elena Poniatowska: Peri Rossi se tira al vacío “como una trapecista sin red”.

Los restos del naufragio - Francisco Álvez Francese

“Como una furia, como el vendaval que abre del todo la puerta cuando apenas asoma, como la caña que se apura con los ojos apretados, entran esos ruidos y la música. Hay unos relinchos muertos, unos hombres de sombra que galopan desde una grieta en el presente: el fluir del recuerdo que brota -agua podrida en un mundo sin caballos, sin extensiones de infinito, sin patriadas ni gritos que llamen al desorden-”.

Así describe Francisco Álvez Francese el poema Los matreros, de Blanca Luz Brum, del libro Las llaves ardientes (1925). Y esta obra que comenzó como un proyecto para la revista online Sotobosque, incluye a Delmira Agustini, Francisco Acuña de Figueroa, Marosa di Giorgio, Jules Supervielle, Julio Herrera y Reissig y otros entre los autores que integran la selección de poemas uruguayos Los restos del naufragio (Pez en el hielo $ 380 ) con fotografías de Gastón Haro. Álvez Francese trae a la memoria poemas y voces en ocasiones olvidadas y las refresca con una especie de antesala de las particularidades de cada autor y su texto.

Un odio cansado - Martín Lasalt

Martín Lasalt dejó de ser una revelación de la narrativa uruguaya hace tiempo, cuando marcó con Pichis (2016), su segunda novela, que su impronta ágil, depurada y afilada venía en serio y para quedarse. Antes de ese libro había debutado en las letras con La entrada al paraíso (2015), que le valió varios premios, entre ellos una nominación al Bartolomé Hidalgo. Y lo último que se vio en librerías con su firma fue La subversión de la lluvia, editado en 2017.

Ahora el escritor capitalino vuelve a las estanterías con Un odio cansado (Fin de siglo, $295), que en 2017 se llevó el primer Premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Un odio cansado es el primer libro de cuentos del autor, que a través de diez relatos entrelaza historias oscuras, personajes extraordinarios y torturados, escenarios absurdos y conmovedores, ambientes depresivos y sensibles. El propio autor lo dice en su texto: la propuesta es “salir de la cordura y el orden para caer en la vida”.