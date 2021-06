Seis podcast que tenés que escuchar para no perderte en la marea de opciones (y están en Spotify)

Nos rodean. Crecen entre los pliegues de Spotify, en los rincones húmedos de plataformas infinitas. Están por todos lados. ¿Una cancha de pádel? ¿Un videoclub? ¿Un gimnasio? Podcast. Ese es el nombre de la nueva moda, del bien inmaterial que hoy vale y que es digital. El nuevo vehículo a través del que canalizar angustias, intereses, obsesiones, delirios.

Como hay tantos, cuesta encontrar el indicado. Y si vamos a regalar clicks y fidelización, hagámoslo, al menos, en cosas que valgan la pena. Cada uno tendrá o no su mapa podcasteril diagramado, y sabrá por qué mares navegar, sin embargo en esta nota se propondrán seis opciones en español que, en algún momento de los primeros seis meses del año, a quien arriba firma le regalaron buenos ratos. No hay podcast uruguayos, porque el autor de la nota tiene uno, lo quiere mucho y no sabe hablar mal de su producto o dejarlo afuera de la lista. Incluirlo, por otro lado, sería poco ético. Por eso prefiere ir a lo seguro. Y lo seguro es lo que sigue.

Solaris

El periodista y crítico español Jorge Carrión tiene una trayectoria destacada y entre sus cocardas se encuentran algunos libros de crónicas muy recomendables y su corresponsalía en The New York Times y The Washington Post, entre otros medios de prestigio. Pero si algo hace valioso a Carrión hoy es su permanente inquietud por la manera en que las nuevas dinámicas virtuales están reconfigurando el mundo y cómo nosotros, del otro lado, nos dejamos moldear incluso sin saberlo. Después de publicar textos como Contra Amazon o Lo viral, Carrión se metió de lleno en la producción de Solaris, un podcast que se estrenó a mediados de 2020 y que se define como una serie de “ensayos sonoros para ser más contemporáneos”. En estas piezas, el periodista y un importante grupo de colaboradores abordan un aspecto puntual de la sociedad contemporánea a la luz de la filosofía, la ciencia, la tecnología, el arte y la antropología. De esta manera, tenemos especiales dedicados a la viralidad, a la pornografía, a la posverdad, al planeta Marte, a la Big Data, los géneros fluidos, las plataformas y más. Densos, eruditos y llenos de esos datos que entrarían en el concepto que los anglosajones conocen como mind-blowing, Solaris es un producto casi obligatorio para entender estos tiempos raros y acelerados en los que estamos metidos.

Algo prestado

Tamara Tenenbaum es una de las figuras rioplatenses más interesantes de los últimos años. Licenciada en filosofía, con pasajes por el periodismo y la poesía, en 2019 publicó un ensayo titulado El fin del amor: querer y coger en el siglo XXI y explotó. El libro se convirtió en un best-seller de este y del otro lado del charco, le posibilitó la publicación de un libro de cuentos, de una novela y de un montón de proyectos más, entre ellos una adaptación de Netflix de ese hit sobre las relaciones y el sexo que todavía está por llegar. En medio de su ebullición, en Argentina se fundó un medio nuevo, El Diario.Ar, que la reclutó. Bajo ese paraguas, Tenenbaum escribe una columna semanal, pero también conduce el podcast Algo prestado, un programa que se “sube” todos los sábados y que no tiene hilo conductor más que el de los intereses de cuatro invitados recurrentes que se turnan y conversan con Tamara una vez por mes. ¿De qué hablan? De tecnología, de fenómenos pop, de la monarquía británica, de hallazgos científicos, de cine, de lo que marque la consigna de traer algo viejo, algo nuevo, algo azul y algo prestado. Cada episodio tiene la personalidad que el invitado propone —muy diferente es lo que lleva la periodista Malena Rey frente al techie Gino Cingolani, por ejemplo— y todos se tamizan por la curiosidad nata y el ritmo que le impone su conductora.

Frame Fatale

Si decimos “obra maestra” en el cine, todos podemos hacernos alguna idea de qué películas estamos hablando: El padrino, Apocalypse Now, El ciudadano, El resplandor. ¿Pero qué pasa con aquellas grandes películas que, sin embargo, permanecen fuera del canon por ser extrañas, a veces moralmente corruptas, subversivas o, simplemente, poco populares? Eso es lo que el cineasta Sebastián de Caro y el periodista Santiago Calori tratan de definir episodio a episodio en Frame Fatale, un podcast que se ocupa de aquellas historias que quedaron por fuera del radar del mainstream y que aun así —o justamente por eso— necesitan de nuestra atención . Así, podemos encontrar capítulos dedicados a Una mujer poseída (1981, Andrej Zulawski), La captura de Pelham 123 (1973, Joseph Sargent), Bunny Lake ha desaparecido (1965, Otto Preminger), Cobra (1986, George P. Cosmatos), Shampoo (1975, Hal Ashby) y hasta de la uruguaya La vida útil (2010, Federico Veiroj). Con dos conductores con ganas de morder hasta el hueso, el consumo de los episodios de Frame Fatale está recomendado para cinéfilos extremos.

La biblioteca de Julio

¿Cuánto podemos aprender de las personas en base a sus lecturas y sus bibliotecas? ¿Y cuánto podemos aprender de los escritores según ellas? Por lo que cuentan los episodios de este podcast a cargo de la Fundación Juan March, mucho. La biblioteca de Julio, que está recién estrenado y apenas cuenta por el momento con cuatro entregas, dedica cada uno de sus capítulos a analizar uno de los libros que forman parte de la biblioteca personal de Julio Cortázar, que se encuentra bajo la preservación de dicha institución. Estos libros, sin embargo, no se eligen al azar: son textos que se vincularon con fuerza a la vida del autor de Bestiario, que hablan de sus relaciones personales con otros escritores, de sus hábitos de lectura, de la manera en la que él veía a la literatura y de cómo la vivía. Con una producción excelsa llena de narradores, momentos radioteatrales y una investigación profunda, La biblioteca de Julio es un producto fino y esencial para los lectores de Cortázar y todos aquellos que todavía crean en la fuerza de los libros. Hasta ahora, el mejor episodio de todos es el primero, dedicado al vínculo entre el argentino y Alejandra Pizarnik. Hermoso y demoledor.

Humor en serio / Comedia

Dicen los que saben que es más difícil hacer reír que llorar. Suena lógico: la buena comedia es escasa. Abundan los intentos mediocres, los que dan más vergüenza ajena que otra cosa y que producen ganas irrefrenables de salir corriendo. De escapar. Por eso, en los dos podcast de su creación que se pueden encontrar en las plataformas, el productor y guionista argentino se propone buscar el centro mismo del humor entrevistando a los personajes que lo producen. Yendo a las bases.

En Comedia, Lakerman entabla animadas charlas con una serie de comediantes de distintos perfiles e intenta desentrañar los mecanismos a partir de los que estas figuras logran hacer reír a los demás. Por ahí pasan Ana Katz, Malena Guinzburg, Fátima Florez, Alejandro Dolina, Hugo Arana, Maitena, José María Listorti, Diego Capusotto y más.

En Humor en serio, en tanto, el conductor se decanta por el otro costado: explora el ADN del humor con nombres de la cultura rioplatense que no lo tienen como eje o modus vivendi necesariamente. Así, Lakerman conversa con Daniel Hendler, la mencionada Tamara Tenenbaum, Darío Sztajnszrajber, Martín Kohan, Damian Kuc, entre otros. Para reír y entender por qué nos reímos.

Cine aparte

En general, lo que el lector ávido de información o crítica cinematográfica busca en un periodista especializado es la mirada, esa forma particular y única que tiene ese referente de ver las películas por fuera de lo que a simple vista se ve. Bajo ese razonamiento, la periodista mexicana Fernanda Solórzano se ha posicionado con fuerza en el mapa de la crítica latinoamericana con una impronta que une el análisis inteligente y sesudo, con aspectos que todos podemos entender e interpretar y que mejoran mucho la visualización cuando los tenemos en cuenta. Su firma está presente desde hace años en la prestigiosa revista Letras Libres y en videocolumnas en Youtube, pero desde hace un tiempo su mirada dio el salto al podcast bajo el título Cine aparte. Los episodios se publican una vez por semana, duran poco más de diez minutos y sus intereses son tan amplios como seductores: en un mismo mes Solórzano analiza una película latinoamericana, un clásico de culto, el último estreno de Hollywood y, por ejemplo, producciones off-topic como el comentado especial de comedia de Bo Burnham en Netflix de las últimas semanas. Vale la pena “fidelizarse” y empezar a incluir la mirada de esta crítica a la hora de pensar una película.