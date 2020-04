Selena Gomez confesó a Miley Cyrus que padece bipolaridad: "No tengo miedo"

Dado el escenario que pintó la aparición del nuevo coronavirus, la cuarentena que se vive en diversas partes del mundo impulsó a miles de personas a generar transmisiones en vivo de Instagram. Y las más exitosas son las que diferentes celebridades del mundo del espectáculo promueven por estos días. Una de las figuras que más repercusiones levantó fue Miley Cyrus, con Live with Miley, un segmento en el que una vez por semana entrevista a algún personaje famoso a través de esa red social. Y Selena Gomez, la última entrevistada, eligió ese espacio para revelar que padece trastorno bipolar.

Las dos actrices saltaron a la fama hace más de una década protagonizando Hannah Montana (Cyrus) y Wizards of Waverly Place (Gomez) y, por aquellos tiempos, se rumoreaba que ambas tenían una mala relación producto de la competencia televisiva, aunque en reiteradas ocasiones lo negaron. Y en la transmisión en vivo que realizaron el viernes pasado, se notó la buena energía entre las exchicas Disney.

No puedo creer que tuvo que pasar más de 10 años, una pandemia y una cuarentena para ver este par juntas. pic.twitter.com/duTNgK6TgA #MileyAndSelenaLive — Bumblebee (@Lonelywarrior3) April 3, 2020

“Siempre he sido fan tuya. Creo que eres una de las mejores cantantes de todos los tiempos”, le dijo Selena a Miley e hizo explotar las redes sociales con fotos y videos de las dos bajo el hashtag “MileyAndSelenaGomez”.

Aunque lo novedoso de la entrevista virtual fue más allá del reencuentro de las dos celebridades. Porque la intérprete de Rare contó que tras consultar con por sus cambios bruscos de humor con los médicos del Hospital McLean de Belmont (Massachusetts) -al que se definió como "uno de los mejores centros de salud mental en los Estados Unidos" le diagnosticaron que padecía el trastorno bipolar.

"Cuanta más información tengo, más me ayuda, no me asusta una vez que sé en qué consiste", le dijo Gómez a Cyrus y agregó: "Cuando finalmente decidí que quería saberlo todo se me quitó el miedo a esta enfermedad, no tengo miedo".

Durante la charla con Cyrus, Gomez recordó un episodio de su infancia y lo comparó con lo importante que es el conocimiento para vencer los obstáculos. "Tenía miedo de las tormentas eléctricas y mi madre me compró todos estos libros sobre tormentas eléctricas. Me dijo: 'Cuanto más te eduques sobre esto, menos lo vas a temer'", contó la actriz. Es por eso que ahora decide informarse lo más que puede sobre la bipolaridad.

Con 27 años, la cantante y actriz pasó por diferentes problemas de ansiedad, ataques de pánico y depresión. Además, padece lupus, por lo que hace unos dos años fue sometida a un trasplante de riñon.