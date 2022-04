Senadora del FA cuestionó decisión de Defensa de abrir la Cárcel del Pueblo y García salió al cruce

La senadora del Frente Amplio (FA), Silvia Nane, acusó a la coalición de estar llevando a cabo una "restauración histórica" y al ministerio de Defensa de "poner en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil" por la decisión de abrir al público la Cárcel del Pueblo, perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros,

"Yo soy pacifista, militante de la no violencia, pero no se puede equiparar (el terrorismo de Estado) con la violencia civil", señaló la senadora. "No se puede dar esas señales de validación política a cosas que no son. Es muy grave, porque en cierta forma las decisiones de Estado muchas veces son pedagógicas para la población", dijo Nane en entrevista con La Diaria.

Frente a estas expresiones, el ministro de Defensa respondió en su cuenta de Twitter. "Su acusación en La Diaria es agraviante y aún más grave que justifique las violaciones de DDHH, si son “violencia civil" (...) Torturar, matar, desaparecer es repudiable SIEMPRE. La “cárcel del pueblo” es una expresión del brutal terrorismo que asoló la democracia (1972)", escribió.

El ministro concluyó su declaración invitando a la senadora y a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género, que Nane preside, "a concurrir a la “cárcel del pueblo” donde también se violaron brutalmente los derechos humanos".

"Terrorismo de Estado es matar, torturar, desaparecer personas con la anuencia y la coordinación de los recursos del Estado. Es el Estado contra gente que piensa diferente de lo que piensa el Estado en ese momento", dijo Nane en la entrevista para diferenciar la violencia aplicada por el Estado de la que ejercieron los Tupamaros en los años previos a la dictadura.

La senadora, que además es miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, señaló que el ministerio "está validando, con su accionar, que la violencia social es lo mismo que el terrorismo de Estado" y que "eso no pasó en ningún otro momento histórico".

"Es parte de esa “restauración histórica” que va quedando demostrado que no es solamente de Cabildo Abierto (CA): es un pensamiento transversal" en la coalición, declaró en referencia a otros hechos protagonizados por el oficialismo que señaló en la entrevista. Por ejemplo, la intención de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, de reformar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), después de que, a criterio de Argimín, interviniera en la campaña para el referéndum del 27 de marzo. La Inddhh había cuestionado la Ley de Urgente Consideración al respecto del crecimiento en denuncias de abuso policial.

De todas formas, Nane apuntó específicamente al partido liderado por Guido Manini Ríos. Por su intención de derogar al instituto en cuestión pero también por el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que beneficiaría especialmente a represores de la dictadura y por la reivindicación del expresidente Jorge Pacheco Areco, que aplicó medidas prontas de seguridad en la época previa al golpe del 73, como "como un rebelde ante las injusticias".