Senadora del FA repartió folletos del Sí en celeste y resurgió la polémica por los colores

Las senadoras Carmen Asiaín (Partido Nacional) y Sandra Lazo (Frente Amplio) mantuvieron un cruce vía Twitter luego de que esta última repartiera folletos celestes, identificados con el Sí a la derogación de la ley de urgente consideración (LUC), en una recorrida por el departamento de Flores.

La nacionalista Asían cuestionó la actitud "desleal" de su colega al entender que el uso del color celeste -asignado por la Corte Electoral para la opción del No- había sido inapropiado.

Según subrayó, Lazo envió una señal "casi fraudulenta" que pudo confundir a diversos votantes. "Me pregunté a mí misma: '¿Esta es Sandra Lazo? No puede ser'. Cuando consulté me descartaron de entrada y me dijeron 'tienen que ser fotos viejas'. La verdad que me pareció muy desleal en una contienda política. Está bárbaro que salga a repartir folletos, pero no es lo mismo que lo haga un militante equis a una senadora de la República", dijo a El Observador.

La legisladora frenteamplista justificó su accionar aclarando que repartió "folletos" y no "papeletas" del Sí, aunque reconoció que debió haber previsto la confusión de los colores. "Yo nunca me imaginé. Si hubiese sabido que alguien se iba a confundir con eso, no salgo. Salí porque, entre salir sin nada en la mano o salir solo con las rosadas, que son nuevas, preferimos salir con las dos", explicó a El Observador.

A su vez, atribuyó el "error" a un "problema de la distribución" que se remonta a abril del 2021 -previo a que la corte anunciara los colores identificatorios-, pese a que el contenido, entiende, es "correctísimo".

"Ahora les dije 'saquen todo esto'. En el momento no me di cuenta de que esos eran los folletos de antes, pero lo desdramatizo porque realmente no hubo intención ni ningún pensamiento retorcido. Estamos en campaña", aseguró.

"Es imposible salir con un asesor de comunicación al lado para hablar de estas cosas. Cuando llegás al interior tenés que manejarte con el material que tenés. Capaz que uno es bastante inocente y debería pensar que alguien puede llegar a mal interpretar eso, pero estamos en campaña y esas cosas pueden suceder. Te puedo asegurar que la próxima vez me voy a fijar bien de qué color son los folletos que llevo", agregó.

Consultada por El Observador, Asiaín respondió que la "única" intención de su cuestionamiento fue cesar la "competencia desleal" que observó de parte de la legisladora, a quien descreyó en sus dichos: "¿Me vas a decir que no tienen recursos cuando ya se anunció la plata que van a invertir (en la campaña)? Eso es excusa. Si no tenés, no repartís. Nosotros no andamos con el No en rosado", contestó.

E insistió: "Si vos vas a vender un refresco que se llama Cola Loca y le ponés todo el logo y la estética de Coca Cola estás incurriendo en la confusión. A mí me pareció que algo de eso pasó y evidentemente a ella también porque cuando dio las explicaciones dijo que era folletería antigua".

Pese al altercado, ambas legisladoras instaron a continuar con la campaña y dejar la discusión por el camino. Lazo, del Frente Amplio, sostuvo que era "mucho más probable" que le dijeran que estaba con la papeleta del No antes de que le remarcaran que la folletería era antigua. "Llegamos a Flores y los compañeros tenían escasísimo material. Tenían esas que habían sido impresas, que si mirás su contenido son estrictamente sobre por qué Sí a la anulación de los artículos, pero no dicen nada del color de las papeletas porque la corte todavía no había asignado los colores".

Por su parte, Asiaín pidió cesar estas prácticas y valoró parte de las explicaciones de la legisladora. "Estuvo mal. Valoro que dio una explicación que en el fondo dice: 'Sí, esto no se debe hacer'. Dijo que eran viejos, entonces quiere decir que no correspondía. Lo único que yo quería era exponer el caso para darle luz a un hecho y que cese, pero no quiero seguirla. Yo no tengo nada que aclarar. Ella sabe muy bien lo que hace y estamos grandes. Ya está; una picardía, pero me pareció que no correspondía".