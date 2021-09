Senadora, ¿y la primera enmienda?

La senadora por el Partido Demócrata Elizabeth Warren, ex precandidata presidencial en las primarias que ganó Joe Biden, uno de los pesos pesados en el Senado y representante de los sectores más radicales de su partido, envió hace unos días una carta a la empresa Amazon exigiendo que el gigante del e commerce mundial “deje de vender información errónea sobre las vacunas Covid-19 y tratamientos” a través de productos dudosos vendidos en el sitio web. Según el New York Times, la carta, dirigida al director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, y fechada el 7 de septiembre, “afirma que el algoritmo de búsqueda de la empresa de comercio minorista on line contribuye a la difusión de información errónea sobre Covid-19 al promover en la lista de best-sellers del sitio libros que están plagados de falsedades sobre la pandemia y las vacunas”.