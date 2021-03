Senadores del MPP apuntan contra Alfie por Aratirí y exoneración tributaria

La bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó en las últimas horas una serie de pedidos de acceso a la información pública vinculados a la actuación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

Uno de los pedidos hace referencia a la participación de Alfie en el juicio internacional de la minera Aratirí contra el Estado uruguayo. Los legisladores emepepistas pidieron acceder a "la totalidad de las actuaciones arbitrales" del juicio, ya que entienden que el contador "intentó forzar una sentencia condenatoria contra todos los uruguayos".

Según el texto del pedido –al que accedió El Observador–, la participación de Alfie en el juicio "podría haber perjudicado al Estado uruguayo por un valor cercano a los 3.660 millones de dólares".

Alfie participó en enero de 2020 –cuando ya había sido designado director de la OPP, aunque no había asumido– en las últimas audiencias del juicio, por lo que viajó a Washington para fundamentar un informe que hizo sobre la Ley de Promoción de Inversiones, a pedido de la minera.

No obstante, tanto el contador como el gobierno argumentaron que su participación no se refería al "fondo de la controversia". Meses después, a raíz de una publicación del semanario Búsqueda, trascendió que el informe de Alfie fue usado por Aratirí para apuntalar sus argumentos sobre el cambio en las reglas de juego de la inversión, que entienden los perjudicó.

Uruguay finalmente ganó en agosto de 2020 el juicio que le inició Aratirí en La Haya, donde un tribunal arbitral entendió que Uruguay tenía razón cuando presentó una "objeción de jurisdicción", ya que los demandantes (los hijos del fundador de la compañía) no eran los que tenían la titularidad del proyecto minero cuando se firmó el convenio para invertir en el país. De esa manera, según el fallo, "carecían de legitimación para plantear una pretensión con respecto a una inversión".

"Además, ahora nos enteramos que siendo parte del gobierno intentó beneficiarse personalmente a través del régimen de promoción de inversiones otorgado por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), del cual se declara especialista", señala el documento en relación a la petición del contador para obtener exoneraciones tributarias para su empresa.

El pasado 11 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó a la empresa Isaac Alfie Stochek una serie de exoneraciones tributarias en el marco de la ley de Promoción de Inversiones.

La petición fue presentada en 2019 pero fue una vez que se conoció la noticia que Alfie, tras conversar con el presidente Luis Lacalle Pou, dijo que renunciaría a los beneficios otorgados.

Los senadores del MPP –Lucía Topolansky, Charles Carrera, Alejandro Sánchez, Eduardo Bonomi y Sandra Lazo– pidieron conocer cuál es la conformación actual de la Comap, cuándo fueron designados sus integrantes y "en representación de quién está cada uno de ellos".

"Queremos transparencia y que se sepa toda la verdad de cómo el contador Alfie mezcla los intereses públicos con los privados. Vemos como una verdadera confusión de intereses que resulta grave y que no admite tolerancia", señaló el senador Carrera, quien insistió que la dirección de la OPP "no puede estar en manos de alguien que tiene tantos compromisos con agentes que no responden a los intereses del país".

El Frente Amplio pidió la renuncia del director de la OPP y calificó de "reprobable" la actitud de Alfie.