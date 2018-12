"Ahora el cuco ya no está", y otras frases de Sendic en primer acto tras ser inhabilitado por el FA

El exvicepresidente y líder de la Lista 711, Raúl Sendic, habló este lunes por primera vez tras ser inhabilitado por el Plenario Nacional del Frente Amplio a participar del próximo ciclo electoral. El dirigente reiteró que seguirá militando y dijo que ya no tiene que hacer más “mea culpa” porque, entre otras cosas, renunció a la vicepresidencia.

“Renunciar a la vicepresidencia de la República fue una señal importante. No es una señal menor. Renunciar a ser un candidato común del Frente Amplio también fue una señal importante. No se cuántos mea culpas más hay que hacer pero considero que para los errores que se pueden haber cometido ya fue suficiente", dijo Sendic en una conferencia de prensa previa a un acto de la Lista 711 al ser consultado sobre si hacía autocrítica. "Me importa más mirar hacia adelante porque errores cometemos todos y mea culpa no todo el mundo hace. No he visto que muchos dirigentes que cometen errores abandonen sus sillones”, agregó.

"¡Acá no se rinde nadie, Raúl!", gritó un militante de la Lista 711 mientras Sendic se disponía a responder ante los medios. El exvicepresidente fue recibido por un grupo de militantes de su sector con aplausos y se dirigió a ellos a puertas cerradas, luego de declarar en conferencia de prensa. Las principales figuras de la Lista 711, como Felipe Carballo, Susana Andrade y Saúl Aristimuño, lo respaldaron mientras hacía su discurso. También lo escuchó entre el público el senador Leonardo De León, que al igual que él fue inhabilitado .

Consultado por los medios, el exvicepresidente apuntó de manera directa a la interna del Frente Amplio. "Hay problemas con el sector lácteo, con las exportaciones, con la construcción, con el trabajo, con la seguridad. Todos esos problemas necesitan que estén arriba de la mesa y por suerte ahora el cuco ya no está. Ahora que Sendic no está hay que dedicarse a esos problemas y ponerlos arriba de la mesa", sostuvo.

Al tiempo que un Tribunal de Apelaciones ratificó su procesamiento por abuso de funciones y peculado, Sendic también recibió fallos adversos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (jutep) y del Tribunal de Conducta Política por el uso que dio a la tarjeta corporativa de ANCAP cuando estaba en el directorio del ente.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 4 Turno concluyó que Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" y "se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal" por eso sólo pudo justificar US$ 138 de los $ 550 mil y US$ 38 mil que gastó.

El Plenario Nacional del FA inhabilitó a Sendic tras más de un año de discusión luego de recibir un informe del tribunal ético del oficialismo que consideró que el exvicepresidente tuvo “un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”.

"Campaña original"

“Esta va a ser una campaña original. Tengo que hacer campaña sin ser candidato”, dijo Raúl Sendic en la previa a un acto de la lista 711, un sector que deberá buscar un nuevo líder para las próximas elecciones tras la inhabilitación de Sendic y también del senador Leonardo de León.

Sendic dijo que la agrupación no tiene definido a qué precandidato frenteamplista va a apoyar. Esta decisión será tomada con "tranquilidad" y después del verano, afirmó el líder de la Lista 711.

Consultado sobre las declaraciones que los cuatro precandidatos frenteamplistas (Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez) han hecho sobre su caso, Sendic declaró: "A mí lo único que me importa de los precandidatos es qué es lo que piensan para el futuro del país. Lo que opina cada uno de ellos de mí, la verdad que no me interesa".

Todos los precandidatos del Frente Amplio, a excepción de Óscar Andrade, se refirieron en términos negativos a la situación de Sendic. En octubre, Mario Bergara señaló que era "imperioso" que el oficialismo tomara una posición sobre los cuestionamientos éticos en su interna. En ese sentido, el expresidente del Banco Central apoyó en ese entonces una inhabilitación a Sendic. Por su parte, la ministra de Industria, Carolina Cosse, aseguró en noviembre que Sendic debía tener "un gesto" con el FA y "hacerse a un lado".

El último en expresarse fue el intendente Daniel Martínez, quien durante un acto en el departamento de Tacuarembó el pasado fin de semana defendió la resolución que tomó el Plenario Nacional y reconoció que Sendic "se equivocó". "Es igual de corrupto el que recibe una coima por adjudicar una licitación en forma indebida que el que se roba 20 hojas de papel, la ética no tiene un calibre para medirla, sos ético o no sos ético”, declaró.

Sobre estas últimas, el exvicepresidente dijo no sentirse sorprendido. “A esta altura del partido no me sorprende nada, estoy con el cuero duro. He tenido traiciones de todo tipo”, dijo. De todos modos, consideró que las declaraciones del intendente de Montevideo “fueron al santo botón” y dijo que no creía necesario que el precandidato volviera a hablar del tema cuando ya en el Plenario del Frente Amplio había tomado una decisión.

Consultado sobre el futuro de la Lista 711 dentro del FA, el exvicepresidente señaló que su sector seguirá aportando ideas para el programa de gobierno de la izquierda. "Ni se nos pasa por la cabeza que, a partir de la situación que tenemos ahora, condicionemos la mayoría que conquistó el FA en el Parlamento. Eso se lo dejamos a otros que se han convertido en el diputado 50. Nosotros no somos el diputado 50", agregó.

Para Sendic Uruguay tiene que tener "más economía" y el Frente Amplio debe enfocarse en eso si quiere aspirar a un cuarto gobierno consecutivo de la coalición de izquierdas. “Tenemos un problema importante con el déficit. Creo que no se arregla cuestionando las jubilaciones, el sistema de seguridad social o la cobertura de salud. Se arregla con más economía y apoyando a las pequeñas y medianas empresas, creando más trabajo y con más emprendedurismo”, dijo.

De Astori "no soy amigo"

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se refirió recientemente a Raúl Sendic como una de las peores cosas que le pasaron al Frente Amplio en toda su historia y lo describió como una persona "carente de autoridad moral". El exvicepresidente aseguró este lunes que no le importa lo que diga Astori sobre él. "Lo único que me importaría de Astori es que un día nos diga cómo resolvemos el déficit fiscal que ha ido cercenando y limitando las posibilidades de que el gobierno y el proyecto de izquierda pueda profundizar en determinadas políticas", declaró.

Según Sendic, no ha tenido "ningún cruce" con el ministro de Economía y Finanzas y sus diferencias se deben, fundamentalmente, a la "concepción económica". "No soy amigo, pero tampoco tengo diferencias personales importantes", agregó.