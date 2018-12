Sendic desafía al Frente Amplio: encabezará todos los actos de su agrupación

Mientras terminan de delinear sus estrategias de campaña y empiezan a armar sus agendas para el 2019, los cuatro precandidatos frenteamplistas tendrán que tomar una decisión de cara a las elecciones de junio. Mario Bergara, Daniel Martínez, Carolina Cosse y Óscar Andrade deberán definir si asisten a los actos de la Lista 711, que hará campaña para que uno de ellos encabece el cuarto gobierno del Frente Amplio, con el exvicepresidente de la República como protagonista en cada uno de ellos.

Apenas conocida la decisión del Plenario del Frente Amplio de inhabilitar a Raúl Sendic y al senador Leonardo De León para las próximas elecciones, la lista 711 acordó no dar el brazo a torcer en la campaña y resolvió que todos los actos que realicen serán liderados por Sendic. “Va a encabezar todos los actos y en todos va a hablar”, dijo el diputado Saúl Aristimuño a El Observador. Prueba de ello es que este lunes, apenas 48 horas después de que la coalición de izquierda se expidiera sobre su situación, Sendic fue protagonista de un encuentro de su sector.

Aristimuño aseguró que el exvicepresidente de la República junto a su sector seguirá "trabajando" por el Frente Amplio. “Va a encabezar la campaña, sin duda. En todo lo que hagamos, en todos los actos, va a estar. No va a figurar (en una lista) porque lo proscribieron pero sí va a salir a defender a estos candidatos que nos atacaron. No les vamos a responder de la misma manera y los vamos a salir a defender”, agregó.

Los integrantes de la 711 decidieron tomarse un descanso hasta febrero y una vez que retornen de sus vacaciones deberán elegir a un precandidato al que apoyar, una decisión que se aventura complicada en virtud de que los precandidatos que competirán en la interna oficialista se expresaron con dureza sobre la situación del exvicepresidente y marcaron su pretensión de distancia de cualquier foto de campaña.

Diez días antes del Plenario, Martínez había dicho a El Observador que “ninguno de los dos” (De León y Sendic) debían estar en una lista que lo tuviera a él como candidato. “Desviarse de la ética implica asumir las responsabilidades y consecuencias. Chau, hay que asumir. Para mí, muchacho, no se mide. Sos o no sos ético. Te pasaste una milésima de milímetro y asumís las consecuencias”, afirmó.

Una vez conocida la decisión de inhabilitarlos, el intendente de Montevideo sostuvo que lo que sucedió el sábado 15 es una experiencia prácticamente inédita en el mundo. “Salvo en Suecia, que a una viceministra la hicieron renunciar por comprar un chocolate con una tarjeta corporativa y en Uruguay, que un vicepresidente por no hacer uso correcto de una tarjeta corporativa su fuerza política lo hace renunciar, no hay experiencias en el mundo”, dijo a la prensa.

En tanto, para el precandidato Bergara era necesario sancionar “a quienes debieran ser sancionados”. “Tenemos la chance rápida de dar una señal transparente en el Plenario. El Frente tiene que actuar”, manifestó en una rueda de prensa a mediados de noviembre.

Algo similar había planteado Cosse, para quien Sendic debía “tener un gesto y hacerse a un lado”. “La democracia es libertad y convivencia, no soy partidaria de los linchamientos. Pero a esta altura todos tenemos que trabajar por la unidad del FA y el compañero tiene que tener un gesto”, señaló.

Un mes antes del Plenario, Andrade también opinó sobre Sendic y su posible inhabilitación, que ya se veía venir en filas frenteamplistas. “Si tenés un compañero que lo acusan de no tener un título y dice que él va a traerlo, el primer gesto que tenés es confiar en que lo traerá. Si lo acusan de un mal uso de las tarjetas corporativas y el compañero dice que va a traer los justificativos, evidentemente lo primero que hacés es confiar en que va a traer los justificativos, no en que no los va a tener", dijo entrevistado en Desayunos Informales de Teledoce. Sin embargo, la realidad le enseñó a Andrade que, en algunos casos, no solo basta con hacer un acto de fe.

A ordenar nombres

Con la inhabilitación de sus dos principales dirigentes, la 711 buscará ahora conformar la lista con nuevos candidatos a diputados y senadores para las elecciones nacionales de octubre de 2019. Aristimuño indicó que esa será una decisión de la orgánica del sector que se tomará en el segundo mes del año.

Este lunes comenzaron a elaborar un informe para los dirigentes del interior del país que viajaron a Montevideo a escuchar al exvicepresidente en su primera aparición pública luego de la decisión del Plenario.

Tras un “paréntesis” de un mes y medio, como quiso llamarlo Aristimuño, la agrupación retornará “con fuerza” en febrero y hará campaña porque sus integrantes entienden que es “su deber como frenteamplistas”.