Sendic dijo que renunció porque se cansó del "manoseo" y confirmó su vuelta a la política

El ex vicepresidente Raúl Sendic defendió este martes su gestión al frente de la petrolera estatal Ancap y dijo que en el Frente Amplio hubo una "responsabilidad" porque "faltó construir un relato común". Insistió en que culminó la Licenciatura en Genética Humana y confirmó su vuelta a la política.

"Falto construir un relato común en el Frente Amplio y la derecha aprovechó eso y nuestras diferencias internas", sostuvo el exjerarca de Ancap (entre 2005-2008 como vicepresidente y luego entre 2010-2013 como presidente) en una entrevista con el programa La Letra Chica de TV Ciudad.

Sendic también señaló que todas las decisiones que tomó en la petrolera estuvieron "todo el tiempo respaldadas por el Frente Amplio".

Consultado sobre el uso que le dio a la tarjeta corporativa de la empresa, el ex vicepresidente insistió en que nunca la utilizó "para un objetivo personal".

No obstante, en diciembre de 2018 un Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Sendic por los delitos de peculado y abuso de funciones.

El organismo concluyó que Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones en el caso que se le imputó", según la sentencia judicial. "En cuanto al delito de peculado, resulta acreditado en principio y sin perjuicio de interioridades que se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal", agregó el documento. Para el tribunal, Sendic "solo justificó uno" de todos los gastos con la tarjeta corporativa de Ancap por US$ 138.

Respecto a los gastos que no pudo justificar, dijo en la entrevista que los gastos tuvieron lugar en un período de nueve años y que algunos no los podía "recordar". "Quizás es un error no haber llevado un mejor registro", apuntó y agregó que el delegado del Tribunal de Cuentas no observó en ningún momento los gastos en los que incurrió con la tarjeta corporativa.

"A mí no me manoseen más, yo me voy porque no aguanto más este manoseo" dijo Sendic sobre su renuncia a la vicepresidencia. "Es histórico, no hay un vicepresidente que haya renunciado antes. Yo fui al plenario del Frente (para decir) aquí tienen, yo me voy...Fui a la justicia sin fueros porque yo no tengo nada para esconder, absolutamente nada para ocultar", indicó.

Por decisión del Frente Amplio Sendic no pudo ser candidato a presidente en las elecciones del año pasado, pero eso no lo llevó a alejarse del partido. "Decidí que no me iba del Frente Amplio porque para mí sigue siendo opción para cambiar el Uruguay y decidí quedarme y aguantar esta situación que es una prueba (escarnio público) que que poca gente pasa" contó.

"Necesitamos volver a estar cerca de los trabajadores, de los pequeños productores. Tenemos que volver a la base social del cambio y a relacionarnos para enfrentar un gobierno extremadamente neoliberal como el que tenemos ahora", señaló.

Por otra parte criticó la gestión del gobierno actual: "Parece que el presidente tiene buena imagen pero las medidas que está tomando van a llevar al país a una difícil situación". Al respecto, añadió que "las medidas asustan, son extremadamente neoliberales​. Ojalá que no se complique, no le estoy deseando mal al gobierno. Ha hecho un mal manejo de la situación económica relacionada con la situación sanitaria".

En la entrevista insistió en que hizo la Licenciatura en Genética Humana: "Validé los estudios de Medicina, se murió mi viejo en el ´89 y dejé de estudiar". Además, confirmó su vuelta a la política: "Es muy fuerte en mi la política, no puedo desvincularme".

Por último contó que está escribiendo su autobiografía.