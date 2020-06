Sendic vuelve a la Justicia: será citado a declarar por los vuelos de la avioneta de ALUR

El exvicepresidente de la República Raúl Sendic deberá comparecer ante la Justicia en los próximos días, en una investigación del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que se reactivó ahora luego de que el expediente de la causa de Ancap volviera a la fiscalía, señalaron a El Observador fuentes judiciales. Este expediente, abierto en 2016 con la denuncia penal presentada por Partido Nacional, el Independiente y el Colorado –por irregularidades en la gestión del ente petrolero– estaba en la Suprema Corte de Justicia, que desestimó en febrero de este año el procesamiento contra los exjerarcas del organismo Germán Riet, José Coya, Juan Gómez y Juan Amaro por abuso de funciones, y dejó a Sendic como el único imputado

De vuelta el expediente en la Fiscalía de Crimen Organizado, Pacheco decidió llevar adelante dos indagatorias colaterales del caso, que había iniciado hacía tiempo, tanto contra Sendic como contra el exsenador del Frente Amplio y expresidente de ALUR, Leonardo de León, quien declaró en sede judicial este lunes.

Por un un lado, el fiscal investiga el uso presuntamente irregular dado a la avioneta de ALUR entre 2013 y 2017, luego de una denuncia presentada en diciembre de 2018 por el entonces diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde; y por el otro, una serie de contactos que tuvo De León entre 2013 y 2014 con Daniel Mercado Lozano. Este hombre es un publicista argentino que en 2012 aceptó declarar en la Justicia de España como testigo arrepentido en la causa de lavado de activos que involucró a políticos del Partido Popular (PP) de ese país.

Según informó el programa Así Nos Va de Radio Carve en abril de 2018, De león mantuvo cuatro reuniones con Mercado en caros restaurantes de Buenos Aires entre octubre de 2012 y febrero de 2014, que generaron "extrañeza" en Pacheco, según comentaron a El Observador fuentes del caso. El expresidente de ALUR cenó con Mercado Lozano el 19 de octubre de 2012 en el restaurante Tancat de Buenos Aires, donde gastó US$ 77 dólares. Volvió a encontrarse con el empresario el 25 de setiembre de 2013 en el restaurante Cabaña Las Lilas, donde pagó US$ 186 con la tarjeta. El tercer encuentro ocurrió el 31 de octubre. Toda esa información fue remitida a Pacheco por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en abril de 2018.

Sin embargo, De León presentó este lunes documentación ante la Justicia que en principio acredita que había "un convenio suscrito" con la empresa que representaba Mercado, llamada Griñó, un grupo empresarial dedicado a servicios de medioambiente y reciclaje industrial.

Por entonces, ALUR estaba negociando un acuerdo comercial con esa compañía, que finalmente no se concretó, así como con otras empresas por distintos negocios. "Fue la única (empresa) con la que se llega a firmar un acuerdo macro para avanzar, que después queda sin efecto", señaló en rueda de prensa Ignacio Durán, que defiende a De León junto con el penalista Gúmer Pérez.

"Es política que nos juntemos a comer y a conversar”, declaró De Leon ante la jueza Adriana Chamsarian este viernes, según dijo Durán.

De León fue indagado también por el uso irregular de dos tarjetas corporativas mientras fue director de Alcoholes del Uruguay (ALUR); Pacheco archivó el caso en mayo de 2018, en el entendido de que si bien podía haber faltas administrativas, el entonces jerarca no había cometido delito. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), por su parte, determinó que De León violó seis normas al haber utilizado las tarjetas en viajes que no estaban justificados por su función, y que tampoco pudo explicar en 130 casos con gastos de US$ 22 mil.

Los vuelos y la planilla

En esta causa, Pacheco indaga, entre otras cosas, los 42 vuelos que hizo la avioneta de ALUR al aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, entre 2013 y 2014. La avioneta, comprada en 2012 a US$ 385.000 y vendida en setiembre de 2018 a US$ 133.000, realizó en total 202 vuelos en el período 2013-2017. De esos viajes, 58 fueron al exterior (Argentina y Brasil) y el resto a distintos puntos de Uruguay.

Sendic fue uno de los que utilizó el avión, y por eso será consultado cuando sea citado a declarar, algo que aún no tiene fecha pero que de acuerdo a las fuentes consultadas ocurrirá dentro de un mes como máximo.

En la audiencia que tuvo lugar este lunes, De León también presentó documentación referida a este tema. "Agregó una planilla de Excel (que tenía el) vuelo por vuelo de la avioneta, las personas que viajaban y el motivo de los viajes", dijo Durán a la salida de la instancia judicial.

Esa documentación será estudiada estos días por Pacheco antes de citar a Sendic, quien fue procesado en mayo de 2018 por abuso de funciones y (apropiación de dinero públicos por parte de un funcionario estatal) resuelto por la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu.

Este fallo fue confirmado en diciembre de ese año por el tribunal de Apelaciones de 4° Turno, quien determinó que el exvicepresidente “se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones” y “se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal” por eso sólo pudo justificar US$ 138 de los $ 550 mil y US$ 38 mil que gastó.