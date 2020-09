Sergio Abreu fue electo como secretario general de la Aladi

El senador nacionalista Sergio Abreu fue elegido secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por el período 2020-2023 y sucederá al mexicano Alejandro Navarrete, que estuvo a frente del organismo entre 2017 y 2020.

Aladi destacó la "intensa actividad académica" de Abreu y que "cuenta con una amplia y destacada trayectoria en el ámbito del comercio y las relaciones internacionales".

El nacionalista fue presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI), ministro de Industria, Energía y Minería entre el 2000 y el 2002 y ministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1995.

Abreu estaba en el Senado porque era suplente de Javier García, que asumió como ministro de Defensa Nacional, un puesto que ocupó en varios períodos: 1990-1993; 2005-2010; y 2010-2015.

El excanciller fue miembro del comité de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México en 2003, presidente del Comité de Negociaciones del GATT y miembro del Consejo del Mercosur.

Diego Battiste

Tras la elección, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil destacó "la gran experiencia" de Abreu "como hombre político de Uruguay" y su desempeño "en momentos importantes de la integración" regional, informó El País en base a la agencia EFE.

El gobierno de Jair Bolsonaro expresó su confianza en que el nacionalista hará una "contribución relevante" durante su gestión.

Abreu era el nombre que el excanciller Ernesto Talvi había elegido como embajador para Argentina, un cargo que finalmente ocupó Carlos Enciso por elección del presidente Luis Lacalle Pou.

"Talvi me ofreció la embajada en Argentina, y yo le contesté que sí. Sin embargo, no lo había consultado con el presidente, quien le dijo que tenía otro candidato. No me gustó la situación. Me expuse a un manoseo que creo que no me merecía", dijo en ese momento a Radio Carve.