Sergio Abreu oficializó su apoyo a Lacalle Pou y se suma al sector de Javier García

El excanciller y dirigente nacionalista Sergio Abreu, oficializó este martes, desde la sede del sector Todos, su apoyo al precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Lo hará desde el Espacio 40, el movimiento que lidera el senador Javier García.

"Sergio Abreu es un activo del país. Levanta el teléfono y habla con el mundo, con los centros de poder de cualquier parte del mundo". dijo el favorito de las encuestas internas en relación a la nueva incorporación.

"Esta campaña tiene que ser una preparación para gobernar. Por eso un programa de gobierno, un elenco técnico, uno político y algunas personalidades que pueden ser las dos cosas. Cómo es el caso de Sergio", añadió. El precandidato lo calificó como "un hombre de partido", de los de "la vieja guardia".

Abreu, por su parte, aseguró que el Partido Nacional es "garantía" del Estado de derecho, de la democracia y de "todos los derechos humanos, no solo los 'izquierdos'". A su vez, puso énfasis en la importancia de mantener la unidad y la solidaridad dentro del partido, luego de que en las últimas semanas se desarrollaran cruces entre los diferentes precandidatos.

"El que habla en contra de un compañero es el enemigo de la victoria del PN", dijo.

Abreu fue uno de los competidores de la interna blanca en el año 2014 hasta que en abril de ese año –a menos de dos meses de las internas- decidió dar un paso al costado y apoyar a Lacalle Pou. “Yo no me bajo, me sumo”, dijo en esa oportunidad.

Entre 2010 asumió como senador por el grupo de Jorge Larrañaga pero luego sobre el fin de la legislatura abandonó el sector para lanzarse solo bajo el lema “Abreu Crece”.

Abreu fue canciller durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y ministro de Industria, Energía y Minería durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), hasta noviembre de 2002.