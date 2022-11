Juan Manuel Serrat recibió premio de la Fundación Benedetti, posó con la remera de Todos Somos Familiares y se refirió a Sabina

El cantautor español, Joan Manuel Serrat, recibió el premio Mario Benedetti a los Derechos Humanos, entregado por la fundación que lleva el nombre del escritor uruguayo, y recibió también la remera de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos con la que posó para una foto.

"La lucha por los derechos humanos y la solidaridad es una razón de vida. Les aseguro que no me levanto por la mañana buscando solidaridades ni derechos humanos que defender pero la vida está ahí adelante. Luchar por los derechos humanos no es otra cosa que luchar por uno mismo", señaló cuando recibió el premio.

A su vez, agregó: "Luchar por la solidaridad pero sobre todo luchar por la justicia y la libertad. Si no tenemos una actitud de defensa nos las arrebatarán poco a poco. La historia ha sido muy clara con esto. Hagámosle caso".

El Observador Serrat posa con la remera de Todos Somos Familiares

Cuando recibió la remera de los familiares de los detenidos desaparecidos, Serrat se emocionó y dijo que se debe continuar con la búsqueda de restos: "Hay que seguir. Con la esperanza que nos dieron las madres, las abuelas y con el espíritu de lucha que habéis demostrado. Los que vienen detrás de los que venimos atrás tenemos que seguir hasta que cada uno de los casos se aclare. Puede sonar a fantasía pero también sonaba cuando se encontró el primero".

Durante el discurso, Serrat también recordó su amistad con el escritor Mario Benedetti. "Nuestro proyecto de vida fue también muy exitoso. Lamento profundamente su pérdida como otras que también ha tenido que soportar mi corazón como la de Eduardo Galeano y la de Daniel Viglietti", dijo. "Que el premio me lo otorgue esta fundación ensancha esta gratitud", aseguró.

Leo Carreño

Serrat recibió premio en la Fundación Benedetti

"Estoy muy feliz y orgulloso de este premio que me une a tantas cosas, personas y sueños. Orgulloso por ser un premio que lleva el nombre de un artista y un amigo, que durante muchos años compartimos los azares de la vida y de nuestro tiempo".

La respuesta a la visión de Sabina sobre la izquierda

En diálogo con los medios escritos, Sabina se refirió a las afirmaciones que dio su amigo Joaquín Sabina la semana pasada sobre su visión política de la actualidad. "Ya no soy tan de izquierda porque tengo ojos, oído y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste", dijo Sabina en la presentación del documental biográfico: Sintiéndolo mucho.

Serrat calificó a su amigo como un hombre "inteligente". "Es un hombre también impulsivo y siempre responsable de lo que dice", señaló.

Aseguró que no ha tenido un pensamiento "tan radical", pero a lo largo de su vida ha "tenido decepciones". "Mi vida está hecha de sueños y de decepciones. Jamás daría una respuesta tan radical. Yo no quisiera confundir el pensamiento de la izquierda de Gramsci, por ejemplo, o de algunos españoles o de algunos uruguayos que han sido grandes militantes de la izquierda con el de otros. La izquierda tampoco es un saco de patatas donde se pueda meter todo", comentó.