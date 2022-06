Shakira se fue de España y habló sobre su último tema: ¿dedicado a Piqué?

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando": Shakira y Piqué anunciaron oficialmente su separación después de 12 años de relación mediante un comunicado y una vez que los rumores se confirmaron la hermana de la cantante contó cómo se encuentra la colombiana tras la ruptura.

Lucy Mebarak, hermana de Shakira, dijo a EuropaPress que la separación de la pareja era previsible. Si bien aseguró que todavía no pudo hablar personalmente con ellos dijo que la colombiana dejó España mientras procesa la separación: “Está recuperándose, está fuera del país”, sostuvo Lucy.

Shakira (45 años) y Gerard Piqué (35) se conocieron en 2010, poco antes del Mundial de Sudáfrica en el que ella fue la intérprete de la canción oficial de la copa del mundo mientras él era una las figuras más importantes de la selección de España, con la que terminó consagrándose campeón. Desde entonces tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, por los que este fin de semana pidieron "respeto a la privacidad" después de confirmar los rumores de ruptura.

Es que si bien se hizo oficial este sábado, los rumores sobre la situación sentimental de la artista y el futbolista corrían hacía días. De hecho, en una entrevista con la presentadora británica Alison Hammond en el programa This Morning la colombiana habló sobre su último tema, del que se sospechaba que daba una pista sobre la separación: Te Felicito.

“Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, comentó la presentadora.

”Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres", dijo la cantante antes de soltar una risa. "Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, sostuvo en relación a la canción que lanzó junto a Rauw Alejandro.

Hammond se detuvo luego en una escena del videoclip en la que se ve la cabeza de Alejandro adentro de una heladera: “¿Qué buscabas?”, le pregunta. “Quería encontrar la verdad”, respondió Shakira.

La letra de Shakira en Te Felicito

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso



No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas



Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti



Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes



Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa



No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien