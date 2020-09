Sigue la polémica por el presupuesto: entre "dinamizar y responsable" y "extremadamente optimista"

“Es un buen presupuesto para el país”, afirmó este lunes el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Hernán Bonilla. En una conferencia organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el economista señaló que el presupuesto quinquenal enviado al Parlamento “cumple” con la promesa de no aumentar impuestos, es “dinamizador” de la economía, y es “responsable” porque “va permitir la sustentabilidad fiscal” en los próximos años.

Durante su presentación el jerarca afirmó que los supuestos manejados “son realistas” y explicó que el plan quinquenal hace foco en la recuperación de la inversión privada, la actividad económica y el empleo.

El gobierno prevé que la economía caerá 3,5% este año por los efectos de la pandemia. Para el año próximo se espera un rebote del PIB (+4,3%) y continuar la senda de crecimiento en 2022 (+2,5%), 2023 (+4,2%) y 2024 (+3,9%).

Bonilla destacó la “consistencia” entre las políticas fiscal, monetaria y de ingresos. Según dijo, se apunta a mejorar el resultado de las cuentas públicas vía contención del gasto y reasignación presupuestal, a reducir la inflación (hasta 3,7% al final del período en 2024) y a tener una política salarial “consistente” con ese rumbo.

“La meta de inflación es ambiciosa, pero posible porque hay un trabajo de coordinación y un contacto permanente con el Banco Central”, dijo durante la conferencia.

Sobre el final de su presentación, el economista destacó la creación de una regla fiscal basada en el componente estructural del gasto y la fijación de un tope al gasto que puede tener el gobierno. Otra de las metas que se plantea las autoridades es llevar el déficit fiscal a 2,5% del PIB sobre el final del período en 2024.

“Desafiante pero lograble”

La conferencia realizada en los salones de la Expo Prado tuvo como comentaristas a los economistas Aldo Lema de Vixion Consultores y Gabriel Mordecki del Instituto de Economía de la Udelar.

Para Lema, el presupuesto “es ambicioso y desafiante, pero lograble”. El economista explicó que si bien puede haber eventos más desfavorables de los que se prevén, por ejemplo, que la pandemia pueda tener una recaída significativa o que haya un conflicto comercial que recrudece entre China y EEUU, también puede haber “sorpresas positivas” en lo extrarregional que hagan un escenario más favorable del planteado. Entre ellas mencionó un rebote en los precios de las materias primas, dólar más débil a nivel global y condiciones financieras más expansivas por un tiempo más largo.

“Eso tiende a validar las proyecciones de crecimiento y eventualmente el balance de riesgo puede estar más inclinado hacia cifras mejores en algún caso, si este escenario e se materializa”, afirmó el experto.

Además, resaltó que la ley de Presupuesto da cuenta que el crecimiento potencial es bajo (2,3%), lo que considera debe ser internalizado por el sistema político en su conjunto, porque es un factor que tendrá impacto en la masa salarial, la movilidad social, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso.También destacó que la institucionalidad fiscal parece “dar credibilidad” a la política fiscal y a la sostenibilidad de la deuda.

“Supuestos extremadamente optimistas”

A su turno, Mordecki afirmó que el presupuesto plantea una “política fiscal restrictiva que no ayuda a la salida de la crisis”. Según dijo, está basado en “supuestos extremadamente optimistas” que no toman en cuenta los cambios que se están procesando en el mundo a partir de la pandemia.

“Se piensa que es simplemente una crisis, la economía cae, rebota y sigue creciendo como si en el mundo no hubiera pasado nada. Se han generado cambios en el comercio mundial, van a aparecer nuevas pautas de consumo; hay un país como China que va a cambiar sus pautas de crecimiento muy importantes en los mercados mundiales, y además eso impulsaría nuevos cambios en los mercados de materias y alimentos”, apuntó.

Por otro lado, resaltó que el presupuesto supone un superávit de cuenta corriente “que nunca se dio” en épocas de crecimiento en Uruguay.

“En qué se sustenta esta recuperación? ¿Dónde está el dinamismo? El sector externo parece debilitado por la caída del comercio mundial. Los precios internacionales se recuperarían, pero no en forma importante. Y no hay una recuperación de la competitividad precio de la economía. No está en los supuestos formulados. Y el consumo interno está debilitado por la lenta recuperación del empleo y la caída de los ingresos reales. Y en el sector público no hay crecimiento del gasto por el ajuste planteado”, añadió la economista.

Por último expresó, que en un escenario que es muy distinto a 2019, el déficit fiscal y el endeudamiento van a crecer en el mundo. “No es necesario que Uruguay ajuste tanto. Estamos desaprovechando una oportunidad importante para fortalecer el crecimiento de la economía uruguaya”, cuestionó.