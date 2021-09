Simone Biles sobre sus problemas de salud mental en Tokio 2020: "Es un milagro que aterrizara de pie en el ejercicio de barra"

"Fue demasiado".

La cuatro veces campeona olímpica Simone Biles aseguró que "debería haber renunciado mucho antes de Tokio" después de retirarse de cinco de sus seis finales en los Juegos Olímpicos de Japón, celebrados este verano boreal.

"Nunca debí ser parte de otro equipo olímpico" después de "todo lo que he pasado durante los últimos siete años", aseguró la gimnasta de 24 años en una entrevista con The Cut de la revista New York magazine publicada el lunes.

Biles reconoció en 2018 haber sido abusada por el médico del equipo, Larry Nassar, quien ahora está en prisión condenado a cadena perpetua.

"Pero no iba a dejar que él se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años", afirmó.

"No iba a permitir que me quitara esa alegría. Así que dejé el pasado atrás todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron", dijo Biles.

Salud mental

En los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos un año por la pandemia del covid-19, todos los focos estaban puestos sobre la talentosa gimnasta estadounidense.

Simone Biles está de gira por Estados Unidos con otros miembros del equipo de gimnasia.

Se esperaba que Biles ganara más oros, sin embargo se retiró de las cinco finales, diciendo que tenía que concentrarse en su salud mental.

Más tarde explicó que tenía "twisties", un bloqueo mental peligroso en el que las gimnastas pierden la orientación en el aire.

Y decidió solo competir en la barra de equilibrio, donde ganó el bronce.

Biles había estado viendo a un terapeuta en el período previo a los Juegos Olímpicos y contó que la ansiedad se apoderó de ella cuando llegó a Tokio, en parte debido a las restricciones del coronavirus que impidieron que las familias y el público asistieran.

"Me puse cada vez más nerviosa", detalló. "No me sentía tan confiada como debería haber estado con tanto entrenamiento que tenía".

La 19º veces campeona del mundo describió su intento de competir afectada por los "twisties" como "básicamente de vida o muerte" y agregó que después de su presentación en la barra de equilibrio dijo: "Es un milagro que aterrizara de pie".

Simone Biles anima a sus compañeras de equipo en Tokio tras retirarse de cinco de sus seis finales.

En la entrevista, Biles también destacó la presión adicional sobre ella debido a su raza.

"Como mujer negra, simplemente tenemos que ser mejores", lamentó. "Porque incluso cuando batimos récords y esas cosas, casi lo minimizan, como si fuera algo normal".

A principios de septiembre, la destacada deportista testificó ante el Senado de Estados Unidos mientras un comité examinaba las deficiencias en la investigación del FBI sobre Nassar.

Ahora ella retomó la terapia y está de gira por Estados Unidos con otros miembros del equipo de gimnasia nacional, pero aún no decidió si volverá a competir.

"Esto probablemente será algo que iré superando durante 20 años", afirma Biles.

"No importa cuánto trate de olvidarlo. Es un trabajo en proceso".

